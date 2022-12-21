شويغو: روسيا تقاتل في أوكرانيا «قوات الغرب المتضافرة»

القاهرة - بوابة الوسط

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأربعاء، أن روسيا تقاتل في أوكرانيا «قوات الغرب المتضافرة»، بسبب دعمها المالي وشحنات الأسلحة إلى كييف.

وقال شويغو في تقريره عن النزاع للرئيس فلاديمير بوتين «في أوكرانيا يتصدى الجيش الروسي لقوات الغرب المتضافرة»، وفق «فرانس برس».

وأضاف شويغو أن المستفيد الأكبر من هذه العمليات الولايات المتحدة الأميركية التي تستفيد من إضعاف شركائها في أوروبا، وأشار إلى أن روسيا تقوم بعمليتها العسكرية الخاصة من أجل الدفاع عن المواطنين من الإبادة الجماعية.

وتابع شويغو أن جزءًا من الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة الأميركية لأوكرانيا تصل إلى الأسواق حول العالم، وكثير من الوسائل العسكرية الأميركية تذهب لمساعدة أوكرانيا بما في ذلك 70 قمرًا صناعيًا عسكريًا، علاوة على أقمار صناعية أخرى متعددة الاستخدام.

هجمات وقصف روسي في الشرق والشمال الشرقي

ميدانيًا، استمر القتال الأربعاء إذ تحدثت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن هجمات وقصف روسي في الشرق والشمال الشرقي. وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح 14 آخرون في ضربات على منطقتي دونيتسك وخيرسون، حسب السلطات المحلية.

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وقال الجيش الروسي إنه استولى على مرتفعات جديدة وخطوط أساسية بالقرب من دونيتسك معقل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

بعد سلسلة من الانتكاسات العسكرية الروسية في شمال شرق وجنوب أوكرانيا ، يتركز الجزء الأكبر من القتال حاليًا في الشرق. وتشن روسيا قصفًا مكثفًا للبنية التحتية الأوكرانية منذ أكتوبر، ما تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه. ويهدف تسليم أنظمة باتريوت إلى الرد على هذه الهجمات.