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تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 01:44 مساء
تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
طالبات جامعيات أفغانيات منعهن أمن طالبان من دخول جامعة في كابل، 21 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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منع حراس مسلحون، الأربعاء، مئات الشابات من دخول حرم جامعات أفغانية غداة إعلان حكومة طالبان حظر التعليم الجامعي للفتيات، ما يسدد ضربة أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.

ورغم وعدها بحكم أقل تشددًا لدى استيلائها على السلطة العام الماضي، عززت الحركة القيود على كل النواحي التي تطال حياة النساء متجاهلة سخطًا دوليًا، وشاهد فريق ضم صحفيين من وكالة «فرانس برس» مجموعات من الطالبات اللواتي تجمعن أمام جامعات في العاصمة كابل، وقد منعهن من الدخول حراس مسلحون وفيما كانت البوابات مغلقة، وشوهدت العديد منهن، وقد ارتدين الحجاب، واقفات في مجموعات على طرق مؤدية إلى الجامعات.

وجاء إعلان حظر التعليم الجامعي للنساء في ساعة متأخرة، الثلاثاء، على لسان وزير التعليم العالي، ندا محمد نديم. وقال في رسالة موجهة إلى كل الجامعات الحكومية والخاصة في البلد: «أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر».

غوتيريس: الحرمان من التعليم سيكون أثره مدمرًا
وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «قلقه العميق»، حسب ما ذكر الناطق باسمه، ستيفان دوجاريك، الذي قال في بيان إن «الأمين العام يجدد التأكيد على أن الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمرًا على مستقبل البلاد».

كما دانت واشنطن القرار «بأشد العبارات»، وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان: «لا يمكن لطالبان أن تتوقع أن تكون عضوًا شرعيًا في المجتمع الدولي حتى تحترم حقوق الجميع في أفغانستان. هذا القرار سيرتب على طالبان عواقب».

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ومن جهتها استنكرت منظمة التعاون الإسلامي الحظر، واعتبر أمينها العام، حسين إبراهيم طه، أنه «سيسهم بشكل كبير في تقويض مصداقية الحكومة القائمة»، كما أدانت برلين هذا الحظر وقالت إنها ستطرح المسألة خلال اجتماع مجموعة السبع.

«فوارق خطيرة» 
وتطبق حكومة طالبان تفسيرًا متشددًا جدًا للشريعة، ويعارض الزعيم الأعلى للحركة، هبة الله أخوند زادة، وأوساطه التعليم الحديث خصوصًا للفتيات والنساء، لكنهم يختلفون عن عديد المسؤولين في كابل، وعن قاعدتهم، ممن كانوا يأملون السماح للفتيات بمواصلة تعليمهم بعد وصول الحركة إلى السلطة، وفق الوكالة الفرنسية.

وقال قيادي في الحركة مقره في شمال غرب باكستان للوكالة الفرنسية مشترطًا عدم الكشف عن اسمه إن «القرار الأخير سيفاقم هذه الفوارق».

وفي تراجع قاسٍ عن قرار سابق منعت طالبان في مارس الفتيات من العودة إلى المدارس الثانوية في اليوم الذي كان يفترض فيه أن تفتح أبوابها، وأكد عدد من مسؤولي طالبان أن حظر التعليم موقت لكنهم عددوا مجموعة من الأعذار للإغلاق، من نقص الأموال إلى الوقت اللازم لإعادة صياغة المنهج وفقًا للمعايير الإسلامية.

ضغط دولي
وأقصيت النساء أيضًا عن عديد الوظائف الحكومية، أو تدفع لهن مبالغ زهيدة من راتبهن للبقاء في المنزل، ومنعن من السفر من دون محرم وأجبرن على ارتداء الحجاب أو البرقع خارج المنزل. وفي نوفمبر مُنعت النساء من الذهاب إلى المتنزهات والملاهي وصالات الألعاب الرياضية والحمامات العامة.

وكان حق جميع النساء في التعليم نقطة شائكة في المفاوضات مع المجتمع الدولي المتعلقة بتقديم مساعدات والاعتراف بنظام طالبان، وقالت باكستان، جارة أفغانستان، إن الحوار مع طالبان أفضل مسار للمضي قدمًا.

وقال وزير الخارجية، بيلاوال زرداري، الثلاثاء، خلال زيارة إلى واشنطن «أشعر بخيبة أمل إزاء القرار الذي اتخذ اليوم»، لكنه أضاف: «ما زلت أعتقد إن الطريق الأسهل لتحقيق هدفنا، رغم عديد الانتكاسات عندما يتعلق الأمر بتعليم النساء وأمور أخرى، يمر عبر كابل ومن خلال الحكومة الموقتة».

في السنوات العشرين الفاصلة بين حكمي طالبان، سُمح للفتيات بارتياد المدارس وتمكنت النساء من العمل في جميع القطاعات، علمًا بأن المجتمع لا يزال محافظًا، وعادت السلطات إلى تطبيق عقوبات الجلد والإعدام علنا بحق نساء ورجال في الأسابيع القليلة الماضية، في إطار فرضها تفسيرًا متشددًا للشريعة، وفق «فرانس برس».

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