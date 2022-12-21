لولا: بوتين يريد تعزيز العلاقات بين روسيا والبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعرب له خلال مكالمة هاتفية عن رغبته في «تعزيز العلاقات» بين روسيا والبرازيل.

وقال لولا في تغريدة على «تويتر»: «لقد تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي هنأني على فوزي الانتخابي وتمنى لي عهدًا جيدًا وتعزيز العلاقات بين بلدينا»، وأضاف أن «البرازيل عادت، إنها تتحاور مع الجميع وتلتزم عالمًا خاليًا من الجوع ويعمه السلام»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ويأتي حديث الرئيس المنتخب الذي يتسلم مهام منصبه في الأول من يناير المقبل، عن السلام في الوقت الذي يشن فيه بوتين منذ 24 فبراير حربًا لا هوادة فيها على أوكرانيا ما أدى إلى عزل روسيا عن القسم الأكبر من المجتمع الدولي، وفق الوكالة الفرنسية.

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وفي ولايتيه الرئاسيتين الأوليين بين 2003 و2010 كان لولا (77 عامًا) نظيرا لبوتين، وروسيا والبرازيل شريكان أساسيان في مجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).

وفي أبريل، أثار رمز اليسار في أميركا اللاتينية جدلًا عارمًا عندما قال في مقابلة مع مجلة «تايم» الأميركية إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، «مسؤول بنفس القدر» مثل بوتين عن الحرب الدائرة في أوكرانيا. وقال لولا يومها: «أرى الرئيس الأوكراني يقابَل بتصفيق وقوفا من قبل جميع البرلمانات (في العالم)، لكن هذا الرجل مسؤول مثل بوتين، ما من حرب فيها مذنب وحيد».

بالمقابل تمسك الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، الذي هزمه لولا في الجولة الثانية من الانتخابات في 30 أكتوبر بـ«حياد» البرازيل في الصراع في أوكرانيا، وفي 15 فبراير، زار بولسونارو موسكو حيث التقى بوتين، في قمة عقدت قبيل أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وهدف من خلالها الرئيس البرازيلي إلى ضمان استمرار توريد الأسمدة الروسية لبلاده، القوة الزراعية الرئيسية في العالم.