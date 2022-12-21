ارتفاع حصيلة انزلاق التربة بماليزيا إلى 25 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت إلى 25 قتيلًا على الأقل، بينهم ثمانية أطفال، حصيلة انزلاق للتربة وقع، الجمعة، في موقع غير شرعي لمخيم في ماليزيا، حسب ما أعلنت السلطات.

وأفادت حصيلة سابقة أوردتها السلطات بمقتل 24 شخصًا على الأقل في الكارثة، ومساء الثلاثاء، عثرت فرق البحث تحت الأنقاض، على عمق خمسة أمتار، على جثمان طفلة يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات، حسب ما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية للصحفيين، وفق وكالة «فرانس برس».

وتواصل فرق البحث تمشيط التربة الموحلة للعثور على ثمانية أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، ووقعت الكارثة فجر الجمعة في موقع غير شرعي لمخيم مزرعة للنباتات العضوية بالقرب من بلدة باتانغ كالي في محيط العاصمة كوالالمبور.

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تقديم مساعدات لعائلات الضحايا

وقال مسؤولون إن الانهيار حصل بينما كان أكثر من تسعين شخصًا نائمين بمعظمهم في موقع التخييم الواقعة قرب منتجع جبلي يضم كازينو، وجرى العثور على 61 شخصًا سالمين، بحسب السلطات.

وزار رئيس الوزراء أنور إبراهيم المكان، مساء الجمعة، وأعلن تقديم مساعدات مالية للعائلات التي قتل أو جرح أفراد منها في الانهيار الأرضي.

وتشهد ماليزيا باستمرار انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة تهطل عمومًا في نهاية كل عام، لكن باتانغ كالي لم تسجل هطول أمطار غزيرة ليل الخميس الجمعة، وفرضت الحكومة الماليزية قوانين صارمة للبناء على سفوح التلال، لكن الانهيارات الأرضية تتواصل في هذا البلد بسبب سوء الأحوال الجوية.