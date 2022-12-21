  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع حصيلة انزلاق التربة بماليزيا إلى 25 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 10:41 صباحا
ارتفاع حصيلة انزلاق التربة بماليزيا إلى 25 قتيلا
انزلاق للتربة في ماليزيا. (الإنترنت)
alwasat radio

ارتفعت إلى 25 قتيلًا على الأقل، بينهم ثمانية أطفال، حصيلة انزلاق للتربة وقع، الجمعة، في موقع غير شرعي لمخيم في ماليزيا، حسب ما أعلنت السلطات.

وأفادت حصيلة سابقة أوردتها السلطات بمقتل 24 شخصًا على الأقل في الكارثة، ومساء الثلاثاء، عثرت فرق البحث تحت الأنقاض، على عمق خمسة أمتار، على جثمان طفلة يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات، حسب ما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية للصحفيين، وفق وكالة «فرانس برس».

وتواصل فرق البحث تمشيط التربة الموحلة للعثور على ثمانية أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، ووقعت الكارثة فجر الجمعة في موقع غير شرعي لمخيم مزرعة للنباتات العضوية بالقرب من بلدة باتانغ كالي في محيط العاصمة كوالالمبور. 

- شاهد: 24 قتيلا في انزلاق التربة في ماليزيا
- ثمانية قتلى وعشرات المفقودين في انهيار أرضي بماليزيا
-  ارتفاع ضحايا انزلاق التربة في ماليزيا إلى 23 قتيلا

تقديم مساعدات لعائلات الضحايا
وقال مسؤولون إن الانهيار حصل بينما كان أكثر من تسعين شخصًا نائمين بمعظمهم في موقع التخييم الواقعة قرب منتجع جبلي يضم كازينو، وجرى العثور على 61 شخصًا سالمين، بحسب السلطات.

وزار رئيس الوزراء أنور إبراهيم المكان، مساء الجمعة، وأعلن تقديم مساعدات مالية للعائلات التي قتل أو جرح أفراد منها في الانهيار الأرضي. 

وتشهد ماليزيا باستمرار انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة تهطل عمومًا في نهاية كل عام، لكن باتانغ كالي لم تسجل هطول أمطار غزيرة ليل الخميس الجمعة، وفرضت الحكومة الماليزية قوانين صارمة للبناء على سفوح التلال، لكن الانهيارات الأرضية تتواصل في هذا البلد بسبب سوء الأحوال الجوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)

حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط

بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية

استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل

واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل
تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها

تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها
عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب والدولة

عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب ...
حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
وفاة أسير فلسطيني تفجر إضرابات وتظاهرات بالضفة الغربية وغزة

وفاة أسير فلسطيني تفجر إضرابات وتظاهرات بالضفة الغربية وغزة
هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟

هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟
مونديال قطر حسن الختام

مونديال قطر حسن الختام
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة

صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق الأمير هاري

تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق...
هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية

هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة
«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب بمحاسبة صدام حفتر

«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب ...
5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فشل إطلاق صاروخ فضائي من طراز «فيغا سي» بعد إقلاعه
فشل إطلاق صاروخ فضائي من طراز «فيغا سي» بعد إقلاعه
إيلون ماسك يعلن رغبته في التنحى عن رئاسة «تويتر»
إيلون ماسك يعلن رغبته في التنحى عن رئاسة «تويتر»
غوتيريس يبدي قلقه لقرار «طالبان» منع الفتيات من ارتياد الجامعات
غوتيريس يبدي قلقه لقرار «طالبان» منع الفتيات من ارتياد الجامعات
البيت الأبيض: زيلينسكي يلتقي بايدن الأربعاء.. ويلقي كلمة أمام «كونغرس»
البيت الأبيض: زيلينسكي يلتقي بايدن الأربعاء.. ويلقي كلمة أمام ...
ارتفاع حصيلة انزلاق التربة بماليزيا إلى 25 قتيلا
ارتفاع حصيلة انزلاق التربة بماليزيا إلى 25 قتيلا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة...
المزيد
زلزال كاليفورنيا يخلف قتيلين و11 جريحا
زلزال كاليفورنيا يخلف قتيلين و11 جريحا...
الكرملين: الأسلحة الأميركية الجديدة لأوكرانيا تفاقم النزاع
الكرملين: الأسلحة الأميركية الجديدة لأوكرانيا تفاقم النزاع...
لولا: بوتين يريد تعزيز العلاقات بين روسيا والبرازيل
لولا: بوتين يريد تعزيز العلاقات بين روسيا والبرازيل...
ارتفاع حصيلة انزلاق التربة بماليزيا إلى 25 قتيلا
ارتفاع حصيلة انزلاق التربة بماليزيا إلى 25 قتيلا...
البيت الأبيض: زيلينسكي يلتقي بايدن الأربعاء.. ويلقي كلمة أمام «كونغرس»
البيت الأبيض: زيلينسكي يلتقي بايدن الأربعاء.. ويلقي كلمة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط