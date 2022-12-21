  • Alwasat News
Atwasat

البيت الأبيض: زيلينسكي يلتقي بايدن الأربعاء.. ويلقي كلمة أمام «كونغرس»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 08:25 صباحا
البيت الأبيض: زيلينسكي يلتقي بايدن الأربعاء.. ويلقي كلمة أمام «كونغرس»
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، الأربعاء، في البيت الأبيض، قبل أن يلقي هذا الأخير كلمة أمام «كونغرس»، وفق البيت الأبيض.

وأشارت الناطقة الرئاسية الأميركية كارين جان-بيار في بيان، إلى أن الرئيس الأميركي سيعلن مساعدة «كبيرة» جديدة لأوكرانيا، بمناسبة أول زيارة خارجية لزيلينسكي منذ بدء الحرب الروسية على بلاده، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن المساعدة ستشمل بحسب مسؤول أميركي كبير، نظام «باتريوت» للدفاعات الجوية المتطورة، لافتة إلى أن الزيارة تؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة لكييف «طالما اقتضت الضرورة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط

بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية

استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل

واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل
تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها

تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها
حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
وزيرة الرياضة الفرنسية: كنت أنتظر استمرار بنزيمة حتى يورو 2024

وزيرة الرياضة الفرنسية: كنت أنتظر استمرار بنزيمة حتى يورو 2024
أمبير هيرد توافق على دفع مليون دولار لجوني ديب

أمبير هيرد توافق على دفع مليون دولار لجوني ديب
وفاة أسير فلسطيني تفجر إضرابات وتظاهرات بالضفة الغربية وغزة

وفاة أسير فلسطيني تفجر إضرابات وتظاهرات بالضفة الغربية وغزة
الفرنسي بنزيمة يشترط الإطاحة بديشان وجلب زيدان للعدول عن قرار الاعتزال الدولي

الفرنسي بنزيمة يشترط الإطاحة بديشان وجلب زيدان للعدول عن قرار الاعتزال الدولي
هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟

هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟
ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»

ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»
كاليفورنيا تهتز على وقع زلزال قوته 6.4 درجات

كاليفورنيا تهتز على وقع زلزال قوته 6.4 درجات
منتخب الأرجنتين يصل بوينس آيرس

منتخب الأرجنتين يصل بوينس آيرس
ترامب يتهم لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح لانتخابات 2024

ترامب يتهم لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح لانتخابات...
الأمم المتحدة: طرد إسرائيل للمحامي صلاح الحموري «جريمة حرب»

الأمم المتحدة: طرد إسرائيل للمحامي صلاح الحموري «جريمة حرب»
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة

صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق الأمير هاري

تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل
واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل
زيلينسكي يزور واشنطن الأربعاء في أول رحلة خارجية منذ بدء الحرب الأوكرانية
زيلينسكي يزور واشنطن الأربعاء في أول رحلة خارجية منذ بدء الحرب ...
لجنة نيابية تصوت لمصلحة نشر تصاريح ترامب الضريبية
لجنة نيابية تصوت لمصلحة نشر تصاريح ترامب الضريبية
برلمان بيرو يقرر إجراء الانتخابات في أبريل 2024
برلمان بيرو يقرر إجراء الانتخابات في أبريل 2024
فشل إطلاق صاروخ فضائي من طراز «فيغا سي» بعد إقلاعه
فشل إطلاق صاروخ فضائي من طراز «فيغا سي» بعد إقلاعه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة...
المزيد
البيت الأبيض: زيلينسكي يلتقي بايدن الأربعاء.. ويلقي كلمة أمام «كونغرس»
البيت الأبيض: زيلينسكي يلتقي بايدن الأربعاء.. ويلقي كلمة ......
غوتيريس يبدي قلقه لقرار «طالبان» منع الفتيات من ارتياد الجامعات
غوتيريس يبدي قلقه لقرار «طالبان» منع الفتيات من ارتياد ......
إيلون ماسك يعلن رغبته في التنحى عن رئاسة «تويتر»
إيلون ماسك يعلن رغبته في التنحى عن رئاسة «تويتر»...
فشل إطلاق صاروخ فضائي من طراز «فيغا سي» بعد إقلاعه
فشل إطلاق صاروخ فضائي من طراز «فيغا سي» بعد إقلاعه...
برلمان بيرو يقرر إجراء الانتخابات في أبريل 2024
برلمان بيرو يقرر إجراء الانتخابات في أبريل 2024...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط