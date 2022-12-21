البيت الأبيض: زيلينسكي يلتقي بايدن الأربعاء.. ويلقي كلمة أمام «كونغرس»

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، الأربعاء، في البيت الأبيض، قبل أن يلقي هذا الأخير كلمة أمام «كونغرس»، وفق البيت الأبيض.

وأشارت الناطقة الرئاسية الأميركية كارين جان-بيار في بيان، إلى أن الرئيس الأميركي سيعلن مساعدة «كبيرة» جديدة لأوكرانيا، بمناسبة أول زيارة خارجية لزيلينسكي منذ بدء الحرب الروسية على بلاده، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن المساعدة ستشمل بحسب مسؤول أميركي كبير، نظام «باتريوت» للدفاعات الجوية المتطورة، لافتة إلى أن الزيارة تؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة لكييف «طالما اقتضت الضرورة».