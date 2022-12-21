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لجنة نيابية تصوّت لمصلحة نشر تصاريح ترامب الضريبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 03:56 صباحا
لجنة نيابية تصوّت لمصلحة نشر تصاريح ترامب الضريبية
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض. (أ ف ب)
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صوّتت لجنة في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء لمصلحة نشر التصاريح الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب الذي خاض معركة قضائية ضارية استمرّت سنوات عدّة لإبقاء إقراراته الضريبية طيّ الكتمان.

وبأغلبية 24 صوتاً مقابل 16 قرّرت اللجنة، المسؤولة خصوصاً عن الشؤون الضريبية والتي يهيمن عليها الديموقراطيون، نشر الإقرارات الضريبية السنوية الستّ التي قدّمها ترامب خلال الفترة الممتّدة بين 2015 و2020.

- هيئة محلفين في نيويورك تدين منظمة ترامب بالاحتيال الضريبي
- القضاء الأميركي يرفض طلب ترامب بشأن سرية إقراراته الضريبية

ورؤساء الولايات المتحدة ليسوا ملزمين قانونًا بالإفصاح عن مواردهم المالية الشخصية، لكن كل أسياد البيت الأبيض، منذ ريتشارد نيكسون في السبعينات، فعلوا ذلك باستثناء ترامب.

وأمرت وزارة العدل أمرت في أغسطس من العام الماضي وزارة الخزانة بتزويد اللجنة النيابية بإقرارات ترامب الضريبية العائدة لست سنوات، التي رفض الرئيس السابق تسليمها.

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