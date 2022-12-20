تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت السلطات الصحيّة الأوروبية، الثلاثاء، أن القارة تشهد منذ أكثر من عام موجة إنفلونزا طيور «هي الأكثر تدميرا في تاريخها»، أدت إلى إعدام حوالي 50 مليون من طيور المزارع التي طالها الفيروس، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتأثرت 37 دولة أوروبية بإنفلونزا الطيور، بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022، وجرى اكتشاف ما يقرب من 2500 بؤرة تفش في مزارع القارة، وفق تقرير صادر عن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والمختبر المرجعي للاتحاد الأوروبي.

وقالت الهيئة إن الحصيلة لا تشمل عمليات الإعدام الوقائية للدجاج والبطّ والديك الرومي التي نفذت بالتزامن مع تفشي الفيروس. وأضافت أنه «لأول مرة» لم يكن هناك فصل واضح بين موجتين وبائيتين، إذ لم تتم السيطرة على الفيروس في الصيف.