باريس تدعو المسؤولين اللبنانيين إلى تسهيل «انتخاب سريع» لرئيس جديد

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الثلاثاء القادة السياسيين اللبنانيين إلى «تحمل مسؤولياتهم» والعمل على «إجراء انتخابات سريعة» لرئيس جديد للبلاد بعد نحو شهرين من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

وعبرت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحفي في ختام قمة إقليمية عقدت في السويمة على شواطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان) عن قلقها، داعية القادة اللبنانيين الى «الاضطلاع بمسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان بشدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويوم الخميس الماضي، أخفق مجلس النواب اللبنانى للمرة العاشرة، أمس، فى انتخاب رئيس جديد للبلاد، مما أدى إلى إطالة أمد الفراغ المؤسسى المتمثل فى حالة الفراغ الرئاسى القائمة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، فى 31 أكتوبر الماضى، وسط أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد.

