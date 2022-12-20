كولونا تدعو إلى «الإفراج الفوري» عن الرهائن الفرنسيين في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الثلاثاء بـ«الإفراج الفوري» عن الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى إيران، واحترام الحقوق المدنية والسياسية في هذا البلد ووقف تدخل طهران في شؤون دول الجوار.



وقالت الوزيرة الفرنسية خلال مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الإقليمي المنعقد في الأردن على شوطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان) «تحدثت معه (الوزير الإيراني) لفترة وجيزة في قاعة القمة لأطلب منه مرة أخرى الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى إيران والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي بشكل عام»، حسب وكالة «فرانس برس».

إيران والاتحاد الأوروبي.. طريق مسدود

يأتي هذا الاجتماع في وقت وصلت المفاوضات النووية بين طهران والقوى الكبرى إلى طريق مسدود.

وأبرمت إيران مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا) في عام 2015، اتفاقا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها لقاء خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحيائه في أبريل 2021. وتعثر التفاوض مطلع سبتمبر 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة التفاهم كان «غير بناء».