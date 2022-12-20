بوتين يحدد غدًا الأهداف العسكرية لعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

يحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف جيشه للعام 2023 خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين غدا الأربعاء، وفق ما أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء في الشهر التاسع من الهجوم الروسي على أوكرانيا.



ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان الكرملين القول إن «فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا موسعا لوزارة الدفاع سيتم عرض نتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في 2022 وسيتم تحديد المهمات للعام المقبل».

الحرب في أوكرانيا

وفي سبتمبر، أعلن الرئيس الروسي ضم أربع مناطق أوكرانية (دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون) التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئياً، بعد إجراء استفتاءات محلية ندّدت بها كييف والغرب.

ولم تسيطر قواته بشكل كامل على أيّ من المناطق، واضطرّت الشهر الماضي إلى الانسحاب من العاصمة الإقليمية لمنطقة خيرسون الجنوبية، بعد هجوم مضاد استمرّ أشهراً من قبل القوات الأوكرانية.