ماكرون يدعو إلى مسار جديد في العراق «دون إملاء من الخارج»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء في مؤتمر إقليمي في الأردن، العراق إلى اتباع مسار آخر بعيد «عن نموذج يملى من الخارج»، في إشارة إلى إيران التي تتمتع بنفوذ كبير في هذا البلد.

وقال ماكرون في كلمته خلال افتتاح القمة المنعقدة على شواطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان) «أريد أن أؤكد لكم تمسك فرنسا عبر تاريخها وعملها الدبلوماسي باستقرار المنطقة»، داعيًا إلى «اتباع مسار بعيد عن أشكال الهيمنة والإمبريالية، وعن نموذج يُملى من الخارج»، وفق وكالة «فرانس برس».

اختبار للعراق

ويشكل المؤتمر اختبارا لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، الذي جاء تعيينه بعد جمود سياسي أستمر لأكثر من عام. وسيكون المؤتمر أول لقاء دولي رفيع المستوى يرأسه المسؤول الذي يُعتبر أقرب إلى إيران من سلفه مصطفى الكاظمي.

وتشير الرئاسة الفرنسية إلى أن السوداني «يشاركنا في تنظيم المؤتمر. لذلك ثمة رغبة في الاستمرارية من جانبه، وهذا أمر يجدر ملاحظته». ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع كذلك قضايا مشتركة على غرار الاحترار المناخي والأمن الغذائي فضلا عن التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

وعلى جدول أعمال ماكرون الذي زار، الإثنين، حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قبالة سواحل مصر للاحتفال بعيد الميلاد مع القوات الفرنسية، لقاء مع ملك الأردن عبدالله الثاني «الحليف في محاربة الإرهاب»، بحسب باريس. وأعلن الجيش الأردني أنه سينشر قوات من مطار الملكة علياء الدولي (30 كيلومترا جنوب عمان) إلى مكان انعقاد المؤتمر في البحر الميت (50 كيلومترا غرب عمان).