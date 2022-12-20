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البرلمان الأوروبي يدعو إيلون ماسك لجلسة استماع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 12:42 مساء
البرلمان الأوروبي يدعو إيلون ماسك لجلسة استماع
إيلون ماسك يتحدث خلال مؤتمر صحفي في منشأة «سبيس إكس ستارباز» بالقرب من قرية بوكا تشيكا في جنوب تكساس، 10 فبراير 2022. (أ ف ب)
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أرسلت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، رسالة إلى إيلون ماسك تطلب فيها من المالك الجديد لموقع «تويتر» الإدلاء بشهادته أمام المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي.

ولا يملك البرلمان الأوروبي السلطة لإجبار أثرى رجل في العالم على المثول أمامه. ولم يتضح في الحال ما إذا كان ماسك سيلبي هذه الدعوة أم لا. وأثار ماسك الذي يرأس خصوصا شركة «تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، جدلا واسعا منذ أن استحوذ على منصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي في أكتوبر مقابل 44 مليار دولار، وفق وكالة «فرانس برس».

ومنذ استحواذه على «تويتر»، فصل ماسك نصف كبار الموظفين في الشركة وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضللة بشأن «كوفيد-19». كما جمد ماسك حسابات بعض الصحفيين ومنع الترويج عبر «تويتر» لمنصات اجتماعية منافسة، قبل أن يعود عن ذلك.

- مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة
- «ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
- توقيف حسابات صحفيين أميركيين يجدد الحديث عن مساحة الحريات لدى «تويتر» ومالكها

المفوضية الأوروبية تتوعد ماسك بالعقوبات
وأثارت هذه التغييرات الكثيرة انتباه صناع القرارات السياسية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وسبق للمفوضية الأوروبية وأن حذرت ماسك من أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض «عقوبات» عليه بسبب التهديد الذي يشكله لحرية الإعلام. 

والإثنين، أجرى ماسك استطلاعاً عبر «تويتر» سأل فيه مستخدمي الموقع ما إذا كانوا يريدونه أن يبقى رئيسا للموقع أو أن يتنحى. وتعهد الملياردير المثير للجدل الالتزام بنتيجة الاستطلاع.

وأجاب 57.5% من الذين شاركوا في الاستطلاع بـ«نعم»، مؤيدين بذلك رحيله. وانخفض سعر سهم «تويتر» بمقدار الثُلث منذ أن اشترى ماسك المنصة.

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