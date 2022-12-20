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بوتين: الوضع بالمناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا صعب جدا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 11:28 صباحا
بوتين: الوضع بالمناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا صعب جدا
بوتين يهنىء الاجهزة الأمنية عبر الفيديو من الكرملين في موسكو، 20 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بأن الوضع «صعب جدا» في المناطق الأربع في جنوب وشرق أوكرانيا التي أعلنت موسكو ضمها دون السيطرة عليها بالكامل.

وقال بوتين:«الوضع في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوريجيا صعب جدا». جاء ذلك في فيديو وجهه بوتين إلى موظفي جهاز الأمن والاستخبارات الخارجية وحماية كبار المسؤولين، الذين يحتفلون سنويا «بعيدهم المهني» في روسيا في 20 ديسمبر، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشاد بوتين بأداء عناصر الأجهزة الأمنية الروسية الذين يعملون في «المناطق الجديدة لروسيا»، مؤكدا أن «الناس الذين يعيشون هناك، مواطنون روس يعتمدون على حماية هذه الأجهزة».

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بوتين: من الضروري قمع أعمال الاستخبارات الأجنبية بشدة
ودعا الرئيس الروسي الذي عمل سابقا في جهاز الاستخبارات السوفياتي، إلى «تركيز الى أقصى الحدود» من جانب أجهزة مكافحة التجسس، وقال: «من الضروري قمع أعمال أجهزة الاستخبارات الأجنبية بشدة وتحديد هوية الخونة والجواسيس والمخربين بشكل فعال».

وفي سبتمبر، أعلن الرئيس الروسي ضم أربع مناطق أوكرانية (مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون) التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيا، بعد إجراء «استفتاءات» محلية نددت بها كييف والغرب. لكن في نوفمبر، استعادت أوكرانيا السيطرة على مدينة خيرسون عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، ما شكل نكسة كبرى لموسكو بعد هجوم مضاد استمر لعدة أسابيع.

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