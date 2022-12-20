ترامب يتهم لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح لانتخابات 2024

القاهرة - بوابة الوسط

اتّهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه «اتهامات زائفة» إليه.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشل» إن «كل هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي -- محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري» من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوصت لجنة التحقيق البرلمانية، الإثنين، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.

كذلك، أوصت اللجنة بأن تتم ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأميركية والإدلاء بتصريحات كاذبة.