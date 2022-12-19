لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول توصي بملاحقة ترامب جنائيا

القاهرة - بوابة الوسط

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 الإثنين، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.

كذلك، أوصت اللجنة بأن تتم ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأميركية والإدلاء بتصريحات كاذبة، بحسب «فرانس برس».

«عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي»

اعتبرت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب «عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي»، وذلك في جلستها الختامية لإعلان نتائج 18 شهرا من التحقيقات.

ويفترض أن تصوّت اللجنة في ختام اجتماعها على ما إذا ستوصي بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق وبعض المقربين منه. ويعقد النواب أعضاء اللجنة- سبعة ديمقراطيين وجمهوريان- جلسة استماع عامة لتقديم الفصول الثمانية من تحقيقهم الطويل حول الهجوم على الكابيتول الذي وقع في 6 يناير 2021.

- لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول تخلص إلى «عدم أهلية» ترامب لتولي أي منصب رسمي

- لجنة الاعتداء على «الكابيتول» ستصوت بشأن ملاحقات جنائية ضد ترامب

في ذلك اليوم هاجم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة ما أثار صدمة في البلاد والخارج. ويتوقع أن تحض اللجنة وزارة العدل على توجيه التهم إلى دونالد ترامب بالدعوة الى التمرد وعرقلة إجراء رسمي (المصادقة على الانتخابات الرئاسية) والتآمر ضد الدولة الأميركية.

عقوبات سجن ومنع من ممارسة أي مهام عامة

ويمكن أن تؤدي هذه التهم الثلاث إلى عقوبات سجن ومنع من ممارسة أي مهام عامة في الولايات المتحدة فيما أعلن الرئيس السابق أنه يعتزم خوض السباق إلى البيت الأبيض للعام 2024. والإثنين قالت نائبة رئيس اللجنة ليز تشيني إن رفض الرئيس ترامب التدخل فورا لمنع الواقعة يجعله «عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي».

وشدّدت على أن «من تصرّف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجددا أي منصب رسمي في بلادنا»، وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة «هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي».