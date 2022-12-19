غوتيريس يستبعد انتهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين عدم تفاؤله بإمكان أن تنتهي الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا قريبا، لكنّه أمل بأن تنتهي العام المقبل.

وقال الأمين العام في مؤتمره الصحفي السنوي لنهاية العام في نيويورك «لست متفائلا بإمكان عقد محادثات سلام في المستقبل القريب»، بحسب «فرانس برس».

والغزو الروسي لأوكرانيا في شهره العاشر وكان قد بدأ في 24 فبراير. والإثنين شنّت روسيا هجمات بواسطة مسيّرات استهدفت بنى تحتية في كييف في حرب لا مؤشرات تدل على تراجع حدّتها.

المواجهة العسكرية ستستمر

وقال غوتيريس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك «أعتقد أن المواجهة العسكرية ستستمر». وتابع «أعتقد أن علينا أن ننتظر (حلول) لحظة تكون فيها المفاوضات الجدية من أجل السلام ممكنة»، مضيفا أنه لا يرى مؤشرات تدل على مفاوضات من هذا النوع «في الأفق» الراهن.

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وبعد جولات عدة من محادثات سلام بين وفدي البلدين في المراحل الأولى من النزاع، توقفت المفاوضات. وتشترط أوكرانيا انسحاب روسيا الكامل من أراضيها لاستئناف المحادثات.

والشهر الماضي قال مسؤول أوكراني رفيع إن أي محادثات لا تستند إلى حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا «غير مقبولة». وقال غوتيريس إنه يأمل «بشدة» التوصل إلى السلام في العام 2023.

«التداعيات» على الشعب الأوكراني والمجتمع الروسي

وعدّد الأمين العام «التداعيات» على الشعب الأوكراني والمجتمع الروسي والاقتصاد العالمي الذي يشهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية وموارد الطاقة من جراء الحرب، معتبرا أن الأزمة ستستمر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال غوتيريس «هذه كلها أسباب تدفعنا لبذل كل ما أمكن من جهود من أجل التوصل إلى سلام قبل نهاية العام 2023». ومدى ساعة، رد غوتيريش على أسئلة حول مروحة من المواضيع بما فيها السلام في الشرق الأوسط وصواريخ كوريا الشمالية والأوضاع الخطيرة في مالي.

ووصف الأمين العام حملة القمع التي يشنّها النظام الإيراني على احتجاجات تقودها نساء في الجمهورية الإسلامية بأنها «غير مقبولة على الإطلاق». وقال «نشهد انتهاكات كبرى لحقوق الإنسان ندينها بشدة».