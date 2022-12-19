بوتين: لا مصلحة لروسيا في ابتلاع بيلاروس

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إنه لا مصلحة لروسيا في «ابتلاع» بيلاروس، أقرب حلفائها والتي تعول بشكل كبير على موسكو للحصول على شحنات الغاز والنفط.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي إلكسندر لوكاشنكو؛ إثر محادثات في مينسك «لا مصلحة لروسيا في ابتلاع أيّ كان. هذا بكل بساطة لا معنى له»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ووصل بوتين، الإثنين، إلى بيلاروسيا، للقاء نظيره ألكسندر لوكاشينكو، فيما أعلنت كييف أنها تخشى هجوما محتملا من الأراضي البيلاروسية في 2023.

وبث التلفزيون الروسي الرسمي مشاهد تظهر بوتين وهو ينزل من الطائرة، قبل أن يستقبله لوكاشينكو بحرارة مع مسؤولين آخرين على مدرج المطار.