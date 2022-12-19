  • Alwasat News
Atwasat

القضاء البريطاني يقر خطة طرد مهاجرين إلى رواندا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 08:23 مساء
القضاء البريطاني يقر خطة طرد مهاجرين إلى رواندا
شرطي بريطاني عند شاطئ دانجنيس في جنوب شرق إنجلترا. (أ ف ب)
alwasat radio

أعطى القضاء البريطاني الإثنين الضوء الأخضر لطرد طالبي لجوء وصلوا المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، إلى رواندا في مشروع يثير جدلا كبيرا وتريد الحكومة تطبيقه بأسرع وقت ممكن.

وجعل المحافظون من مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى أولوياتهم وهي من الوعود المقطوعة في إطار بريكست. إلا أن عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش على مراكب صغيرة يصل إلى مستويات عير مسبوقة. فمنذ مطلع السنة وصل إلى السواحل الإنجليزية نحو 45 ألف مهاجر في مقابل 28526 في 2021، وفق «فرانس برس».

سياسة تهدف إلى ثني المهاجرين عن عبور المانش
وقضى أربعة مهاجرين من بينهم مراهق وهم يحاولون العبور في 14 ديسمبر بعد عام بقليل على وفاة 27 شخصا في ظروف مماثلة. وفي أبريل الماضي، أبرمت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون اتفاقا مع كيغالي لطرد طالبي لجوء مهما كانت جنسياتهم، إليها بعد وصولهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي البريطانية. وتهدف هذه السياسة إلى ثني المهاجرين عن عبور المانش في مراكب صغيرة إلا أنها تلقى انتقادات وهي موضع ملاحقات قضائية.

-  رواندا تؤكد التزامها باستقبال المهاجرين رغم إلغاء «الرحلة البريطانية»
- وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا

وجاء في ملخص لقرار المحكمة العليا في لندن «خلصت المحكمة إلى أنه يحق للحكومة البريطانية أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا وأن يدرس طلبهم في رواندا بدلا من المملكة المتحدة». ورأت المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية لا تخالف اتفاقية جنيف للاجئين.

لم تحصل حتى الآن أي عملية طرد. فقد ألغيت رحلة أولى كانت مقررة في يونيو إثر قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب بدراسة معمقة لهذه السياسة. وبعد صدور قرار القضاء البريطاني الإثنين تريد حكومة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك أن تحث الخطى.

 ثمانية مهاجرين اعترضوا على طردهم
وشددت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان التي تنحى كثيرا إلى اليمين، على عزمها تطبيق المشروع «في أقرب وقت ممكن» وكشفت عن «حلمها» برؤية المهاجرين يرحّلون إلى رواندا. وأكدت الوزيرة «نحن مستعدون لندافع عن أنفسنا في وجه أي تحرك قضائي» جديد.

في المقابل، طلب القضاء من وزارة الداخلية مراجعة قرارها بشأن ثمانية مهاجرين اعترضوا على طردهم إلى رواندا. ورأت المحكمة أن وزارة الداخلية لم تدرس بشكل واف أوضاع هؤلاء الأفراد الشخصية لمعرفة إن كانت ثمة عناصر تتعارض في حالتهم الخاصة، مع ترحيلهم إلى رواندا.

وتلقى معارضو المشروع قرار المحكمة بخيبة أمل وغضب. وأكدت كلير موزلي مؤسسة منظمة «كير فور كاليه» إحدى الجمعيات التي تقف وراء هذه الشكوى أمام القضاء، عزمها على منع «طرد أي لاجئ بالقوة» إلى رواندا. وتنوي هذه الجمعية على غرار منظمة «ديتنشن اكشن» أن تستأنف القرار.

ورأت نقابة الموظفين PCS (التي لها وجود خصوصا في صفوف شرطة الحدود) أن المشروع الحكومي «مدان أخلاقيا وغير إنساني إطلاقا»، معتبرة أنه ينبغي «جديا» استئناف القرار الصادر.

سياسية «شريرة» تمس بسمعة المملكة المتحدة
وانتقدت جمعية «ريفوجي كاونسل» بقوة هذه السياسية «الشريرة» التي تساوي «أشخاصا يبحثون عن الأمن بسلع» ورأت أنها تمس بسمعة المملكة المتحدة كبلد يحترم حقوق الإنسان.

ورأت منظمة العفو الدولية أنه من «المشين» بعد الضحايا الذين سقطوا الأسبوع الماضي، أن «ترفض الحكومة الإقرار أنه كلما أمعنت في القساوة والقصاص والردع، كلما عرضت الناس اليائسين الذين لا خيار لهم للوصول بأمان إلى المملكة المتحدة، لمزيد من الخطر».

واعتبرت المعارضة العمالية من جهتها أن المشروع «مناف للأخلاق» و«كلفته باهظة جدا». وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تدخلت أمام المحكمة العليا في إطار هذا الملف مشددة على أن رواندا تفتقر إلى «مكونات الحد الأدنى لنظام لجوء موثوق وعادل» ومن شأن سياسة كهذه أن تفضي إلى «احتمالات خطرة لانتهاك» اتفاقية الأمم المتحدة حول وضع اللاجئين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية

بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة
بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة مارادونا في الجنة

بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة ...
سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش

سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش
مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة

مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات ...
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة

«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها

بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها
أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها

أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها
«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب بمحاسبة صدام حفتر

«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب ...
5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)
طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل

طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم

شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي

خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي
شاهد.. الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»

شاهد.. الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»
المونديال القطري الأكثر تهديفا

المونديال القطري الأكثر تهديفا
العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما

العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما
«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية

«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية
هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية
جثمان جندي أممي أيرلندي قتل في لبنان يصل إلى دبلن
جثمان جندي أممي أيرلندي قتل في لبنان يصل إلى دبلن
إيران: قمة الأردن «فرصة» لتحريك مباحثات الاتفاق النووي
إيران: قمة الأردن «فرصة» لتحريك مباحثات الاتفاق النووي
الأمم المتحدة: طرد إسرائيل للمحامي صلاح الحموري «جريمة حرب»
الأمم المتحدة: طرد إسرائيل للمحامي صلاح الحموري «جريمة حرب»
لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تصوت بشأن إطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب
لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تصوت بشأن إطلاق ملاحقات جنائية بحق...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
إدانة قائد جماعة أميركية متطرفة بالتمرد في قضية اقتحام الكابيتول
إدانة قائد جماعة أميركية متطرفة بالتمرد في قضية اقتحام ......
احتجاجا على تغريدات مناهضة للمثليين.. استدعاء السفير الروسي في كندا
احتجاجا على تغريدات مناهضة للمثليين.. استدعاء السفير الروسي ......
المزيد
بوتين: لا مصلحة لروسيا في ابتلاع بيلاروس
بوتين: لا مصلحة لروسيا في ابتلاع بيلاروس...
لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول تخلص إلى «عدم أهلية» ترامب لتولي أي منصب رسمي
لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول تخلص إلى «عدم أهلية» ......
القضاء البريطاني يقر خطة طرد مهاجرين إلى رواندا
القضاء البريطاني يقر خطة طرد مهاجرين إلى رواندا...
لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تصوت بشأن إطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب
لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تصوت بشأن إطلاق ملاحقات ......
الأمم المتحدة: طرد إسرائيل للمحامي صلاح الحموري «جريمة حرب»
الأمم المتحدة: طرد إسرائيل للمحامي صلاح الحموري «جريمة حرب»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط