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جثمان جندي أممي أيرلندي قتل في لبنان يصل إلى دبلن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 05:41 مساء
جثمان جندي أممي أيرلندي قتل في لبنان يصل إلى دبلن
عناصر من اليونيفيل يقفون في مكان حادثة إطلاق النار على آلية تابعة لهم في قرية العاقبية في جنوب لبنان. (أ ف ب)
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أُعيد إلى دبلن الإثنين جثمان الجندي الأيرلندي في قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان الذي قتل الأربعاء في الجنوب اللبناني.

وقُتل الجندي شون روني وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح ليل الأربعاء جراء «حادثة» تخلّلها إطلاق رصاص على سيارة عسكرية مدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب لبنان، بحسب «فرانس برس».

وحطّت الطائرة التي أقلّت النعش بعيد الساعة 08,30 ت غ في مطار كيسمنت العسكري في بالودنيل الواقعة في ضواحي العاصمة الأيرلندية، في جو ماطر. وكانت في استقبال النعش الأبيض المغطى بالعلم الأيرلندي ثلة من حرس الشرف، وقد حمله عسكريون. ومن المقرر تشريح الجثة قبل تسليمها لعائلة العسكري.

«جريمة ضد المجتمع الدولي وضد الخوذ الزرقاء»
وخلال مراسم تأبين أقيمت الأحد في لبنان، قال القائد العام للقوة الدولية اللواء أرولدو لاثارو إن روني «قدّم أصعب تضحية يمكن لجندي أن يفعلها: بذل حياته أثناء خدمة السلام الدائم في لبنان».

وندّد الناطق باسم القوة الدولية أندريا تيننتي في تصريح لصحفيين أمام مقرها في الناقورة (جنوب) بـ«جريمة ضد المجتمع الدولي وضد الخوذ الزرقاء الموجودين هنا للحفاظ على الاستقرار». وشدد على أن القوة «ستواصل أنشطتها ودورياتها» في جنوب لبنان.

وجُرح في الواقعة ثلاثة جنود آخرين، أحدهم إصابته خطرة. وقد غادر الجريحان الآخران المستشفى وفق ما أعلن الجيش الأيرلندي السبت.

وقوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» قوامها عشرة آلاف عنصر وهي منتشرة منذ العام 1978 في إطار إقامة منطقة عازلة بين لبنان وإسرائيل، علما بأن البلدين لا يزالان تقنيا في حالة حرب.

القضاء العسكري اللبناني يحقق في الحادثة
وأفاد شهود عيان تحدثت إليهم في العاقبية باعتراض مواطنين آلية تابعة لليونيفيل لسلوكها طريقا غير اعتيادي. ولدى محاولة سائقها المغادرة كاد أن يدهس أحد المعترضين، ما أدى الى حالة من التوتر. وتحدث شهود آخرون عن سماع دوي رشقات نارية وانحراف العربة عن مسارها.

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ويحقّق القضاء العسكري اللبناني في الحادثة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن مطلقي النار. وقال مصدر قضائي الجمعة في تصريح لفرانس برس إن أي صدام بين السكان وقوة الأمم المتحدة لم يحصل قبل إطلاق النار، مشددا على أن المعلومات التي أشارت إلى أن السيارة التابعة لليونيفيل صدمت أحد السكان، لا أساس لها.

السيارة أصيبت بسبع طلقات من رشاش حربي
وأصيبت السيارة، وفق مصدر قضائي آخر «بسبع طلقات من رشاش حربي»، اخترقت إحداها مقعد السائق من الخلف وأصابته في رأسه ما أدى إلى وفاته على الفور. وانقلبت العربة إثر ذلك، ما تسبب بإصابة العناصر الثلاثة الآخرين.

وتحصل بين الحين والآخر إشكالات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله، القوة السياسية البارزة التي تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، في المنطقة الحدودية التي تعد معقلاً رئيسياً للحزب. لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.  وسارع حزب الله إلى تعزية قوة اليونيفيل. ودعا على لسان مسؤولين فيه إلى عدم إقحامه في الحادثة «غير المقصودة».

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