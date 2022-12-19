  • Alwasat News
Atwasat

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يفوز بتصويت على الثقة بالبرلمان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 05:00 مساء
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يفوز بتصويت على الثقة بالبرلمان
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم. (أ ف ب)
alwasat radio

فاز رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بتصويت على الثقة في البرلمان الإثنين، ما عزز موقعه في السلطة بعد نحو شهر من انتخابات جاءت نتيجتها غير حاسمة وأجبرته على التحالف مع خصومه الذين تلاحقهم شبهات فساد.

وأعلن رئيس مجلس النواب الماليزي جوهري عبدول أن تأكيد الثقة برئيس الوزراء تم عبر تصويت صوتي في وقت متأخر الإثنين، بحسب «فرانس برس».

لم ينل الغالبية المطلوبة لتشكيل حكومة
وقال أنور إنه نال دعم 148 نائبا في المجلس المؤلف من 222 مقعدا، أي غالبية الثلثين اللازمة لإقرار الإصلاحات المطلوبة بعد الانتخابات التي جرت في 19 نوفمبر. وكان جوهري حليف أنور إبراهيم قد حصل أيضا على 148 صوتا عند انتخابه رئيسا لمجلس النواب الإثنين.

-  رئيس وزراء ماليزيا الجديد: الحكومة تراجع برنامج الإعانات لتوجيهها للفئات محدودة الدخل
- تعيين المعارض الإصلاحي أنور إبراهيم رئيسا للوزراء في ماليزيا

واعتبر محللون أن على الغالبية النيابية تحقيق الاستقرار السياسي في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي شهدت أربعة تغييرات في القيادة خلال سنوات عدة.

وحصد باكاتان هارابان (تحالف الأمل) بزعامة أنور 82 مقعدا، ورغم تقدمه على منافسيه إلا أنه لم ينل الغالبية المطلوبة لتشكيل حكومة.

جمود سياسي استمر أياما
وأعقب ذلك جمود سياسي استمر أياما مع تأكيد تحالف منافس بقيادة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين أيضا تحقيق غالبية، ما أجبر ملك ماليزيا على التدخل.

وأدى أنور إبراهيم زعيم المعارضة منذ فترة طويلة اليمين الدستورية كعاشر رئيس للوزراء في 24 نوفمبر، بعدما تمكن من تشكيل حكومة وحدة.

لكن الزعيم الإصلاحي اضطر في سبيل ذلك إلى التحالف مع حزب باريسان ناسيونال المتهم بالفساد والذي يقبع زعيمه السابق نجيب رزاق في السجن بعد إدانته بغسل أموال وإساءة استخدام السلطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات ...
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة

«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها

بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها
أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها

أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها
5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)
طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل

طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم

شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي

خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي
الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»

الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»
المونديال القطري الأكثر تهديفا

المونديال القطري الأكثر تهديفا
العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما

العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما
«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية

«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية
بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي

بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي
«تحقيقات»: المخدرات.. التداوي بالموت

«تحقيقات»: المخدرات.. التداوي بالموت
كاركاتير خيري - 18 ديسمبر.. اليوم العالمي للغة العربية

كاركاتير خيري - 18 ديسمبر.. اليوم العالمي للغة العربية
شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»

شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»
نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات البرلمانية التونسية.. بلغت 8.8% فقط

نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات البرلمانية التونسية.. بلغت 8.8% فقط
المغرب رابع العالم إثر خسارته أمام كرواتيا

المغرب رابع العالم إثر خسارته أمام كرواتيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تعلن مناورات بحرية مشتركة مع الصين هذا الأسبوع
روسيا تعلن مناورات بحرية مشتركة مع الصين هذا الأسبوع
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
موسكو تعلن إسقاط 4 صواريخ أميركية الصنع قرب أوكرانيا
موسكو تعلن إسقاط 4 صواريخ أميركية الصنع قرب أوكرانيا
الصين تسجل أول وفاة بـ«كوفيد» منذ رفع إجراءات مكافحة الوباء
الصين تسجل أول وفاة بـ«كوفيد» منذ رفع إجراءات مكافحة الوباء
مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة
مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
إدانة قائد جماعة أميركية متطرفة بالتمرد في قضية اقتحام الكابيتول
إدانة قائد جماعة أميركية متطرفة بالتمرد في قضية اقتحام ......
أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا
أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء ......
المزيد
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يفوز بتصويت على الثقة بالبرلمان
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يفوز بتصويت على الثقة ......
بوتين وصل بيلاروس لإجراء محادثات مع حليفه لوكاشينكو
بوتين وصل بيلاروس لإجراء محادثات مع حليفه لوكاشينكو...
كوريا الشمالية أجرت اختبارا لتطوير قمر تجسس صناعي
كوريا الشمالية أجرت اختبارا لتطوير قمر تجسس صناعي...
مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة
مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة...
الصين تسجل أول وفاة بـ«كوفيد» منذ رفع إجراءات مكافحة الوباء
الصين تسجل أول وفاة بـ«كوفيد» منذ رفع إجراءات مكافحة الوباء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط