  • Alwasat News
Atwasat

الصين تسجل أول وفاة بـ«كوفيد» منذ رفع إجراءات مكافحة الوباء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 02:05 مساء
الصين تسجل أول وفاة بـ«كوفيد» منذ رفع إجراءات مكافحة الوباء
موظف يحضر أدوية مضادة للحمى في صيدلية في ظل جائحة كوفيد-19 في نانجينغ ي شرق الصين، 19 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

سجلت في الصين الإثنين، أولى الوفيات منذ تخفيف الإجراءات الصارمة المعمول بها في إطار سياسة «صفر كوفيد»، في وقت تواجه فيه المستشفيات صعوبات بسبب موجة إصابات غير مسبوقة.

وكانت سلطات العملاق الآسيوي تراجعت بشكل مفاجئ مطلع ديسمبر الحالي، متخلية عن غالبية القيود الصحية الصارمة التي كانت تفرضها منذ قرابة الثلاث سنوات، مع ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة ووهان في وسط البلاد في نهاية العام 2019، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومنذ إزالة القيود تسجل إصابات كبيرة جدا بكوفيد-19 في الصين، إلا أنه «يستحيل» تحديد حجم الانتشار، باعتراف السلطات حتى، إذ إن فحوصات التشخيص لم تعد إلزامية.

- توقعات بتسجيل أكثر من مليون وفاة بـ«كورونا» في الصين خلال العام 2023

ويخشى خبراء من أن تكون الصين غير مستعدة بشكل كاف لموجة إصابات مرتبطة بإعادة فتح البلاد، في حين لا يزال ملايين من المسنين والأشخاص الضعفاء غير ملقحين.

وأعلنت السلطات الاثنين، وفاة مريضين في بكين، هما أول ضحيتين منذ رفع القيود في السابع من ديسمبر بحسب الأرقام الرسمية.

موجة إصابات غير مسبوقة
ومنذ ذلك التاريخ تشهد العاصمة الصينية البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، موجة إصابات غير مسبوقة منذ بدء الجائحة، وقد انتشرت بشكل خاطف في الأيام الأخيرة.

وتشير شهادات إلى ارتفاع الوفيات مجددا في المستشفيات، فيما محارق الجثث عاجزة عن تلبية الطلب والصيدليات تعاني نقصا في الأدوية.

وقال ليونغ هو نام، أخصائي الأمراض المعدية، ومقره في سنغافورة، «الأرقام (الرسمية) لا تكشف عن الصورة كاملة»، متوقعا أن تكون الحصيلة أعلى بكثير، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات غير قادرة على استقبال مرضى جدد في حين أن الطواقم المعالجة قد تكون أساءت تقدير حجم كوفيد-19.

وأوضح ليونغ في تصريح لوكالة «فرانس برس»، أنه نتيجة لذلك إذا توفي أحدهم «من أزمة قلبية ناجمة عن التوتر الحاصل بسبب الإصابة بكوفيد-19 ستعتبر الأزمة القلبية السبب الرئيسي (المعتمد) للوفاة مع أن كوفيد هو السبب الكامن».

«الموجة الأولى من ثلاث موجات»
ومنذ رفع القيود، تحاول السلطات التشديد على الطابع غير الخطر للفيروس رغم أنه معد جدا، خلافا للكلام الرسمي الذي كان مستخدما منذ بداية الجائحة.

فمنطقة شونغكينغ في جنوب غرب البلاد البالغ عدد سكانها أكثر من 30 مليون نسمة، هي من بين أولى المناطق التي تسمح بالعودة إلى العمل حتى إذا كانت تظهر على الشخص أعراض كوفيد.

وجاء في مذكرة لسلطات المنطقة نشرتها الأحد صحيفة «شونغكينغ ديلي» المحلية، «يمكن للمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض أو لديهم أعراض خفيفة التوجه إلى عملهم بشكل طبيعي».

وفي إقليم زيجيانغ عند حدود شنغهاي قررت السلطات أيضا، أن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة «يمكنهم الاستمرار بالعمل» شرط أن يتخذوا «إجراءات وقاية»,

وحذر أحد كبار خبراء الأوبئة في البلاد وو زونيو، من أن الصين تواجه «الموجة الأولى من ثلاث موجات» كوفيد متوقعة هذا الشتاء.

ويتوقع أن تستمر الموجة الحالية حتى منتصف يناير، وتطال خصوصا المدن قبل أن تسبب التنقلات المرتبطة بعطلة نهاية السنة القمرية في 22 من الشهر نفسه، موجة ثانية في فبراير.

أما الموجة الثالثة فمتوقعة بين نهاية فبراير ومنتصف مارس، عندما يعود الأشخاص الذين أصيبوا خلال العطلة إلى مكان عملهم على ما رأى وو الذي أوردت تصريحه صحيفة «كايجينغ» الاقتصادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات ...
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة

«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها

بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها
أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها

أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها
5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)
طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل

طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم

شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي

خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي
الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»

الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»
المونديال القطري الأكثر تهديفا

المونديال القطري الأكثر تهديفا
العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما

العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما
«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية

«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية
بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي

بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي
«تحقيقات»: المخدرات.. التداوي بالموت

«تحقيقات»: المخدرات.. التداوي بالموت
كاركاتير خيري - 18 ديسمبر.. اليوم العالمي للغة العربية

كاركاتير خيري - 18 ديسمبر.. اليوم العالمي للغة العربية
شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»

شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»
نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات البرلمانية التونسية.. بلغت 8.8% فقط

نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات البرلمانية التونسية.. بلغت 8.8% فقط
المغرب رابع العالم إثر خسارته أمام كرواتيا

المغرب رابع العالم إثر خسارته أمام كرواتيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 4 عناصر أمن إيرانيين في هجوم «إرهابي»
مقتل 4 عناصر أمن إيرانيين في هجوم «إرهابي»
اتفاق تاريخي بشأن التنوع الحيوي في مؤتمر «كوب15» بمونتريال
اتفاق تاريخي بشأن التنوع الحيوي في مؤتمر «كوب15» بمونتريال
المحكمة العليا السويدية ترفض ترحيل صحفي تركي يطلب إردوغان تسليمه
المحكمة العليا السويدية ترفض ترحيل صحفي تركي يطلب إردوغان تسليمه
روسيا تعلن مناورات بحرية مشتركة مع الصين هذا الأسبوع
روسيا تعلن مناورات بحرية مشتركة مع الصين هذا الأسبوع
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
إدانة قائد جماعة أميركية متطرفة بالتمرد في قضية اقتحام الكابيتول
إدانة قائد جماعة أميركية متطرفة بالتمرد في قضية اقتحام ......
أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا
أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء ......
المزيد
مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة
مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة...
الصين تسجل أول وفاة بـ«كوفيد» منذ رفع إجراءات مكافحة الوباء
الصين تسجل أول وفاة بـ«كوفيد» منذ رفع إجراءات مكافحة الوباء...
موسكو تعلن إسقاط 4 صواريخ أميركية الصنع قرب أوكرانيا
موسكو تعلن إسقاط 4 صواريخ أميركية الصنع قرب أوكرانيا...
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة ......
روسيا تعلن مناورات بحرية مشتركة مع الصين هذا الأسبوع
روسيا تعلن مناورات بحرية مشتركة مع الصين هذا الأسبوع...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط