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إصابة 36 شخصا بعد تعرض طائرة تابعة لخطوط هاواي لاضطرابات جوية شديدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 10:36 صباحا
إصابة 36 شخصا بعد تعرض طائرة تابعة لخطوط هاواي لاضطرابات جوية شديدة
صورة من داخل طائرة تابعة لشركة طيران هاواي كانت متجهة من فينكس إلى هونولولو إثر تعرضها لاضطرابات جوية شديدة. 18 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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ذكرت وسائل إعلام محلية، أن نحو 36 شخصا أصيبوا بجروح بينهم 11 في حالة خطيرة، عندما تعرضت طائرة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية الأميركية لاضطرابات جوية شديدة يوم الأحد، أثناء توجهها إلى هونولولو.

وقالت صحيفة هونولولو ستار أدفيرتايزر، إن فرق الطوارئ عالجت 36 شخصا، وجرى نقل 11 إلى مستشفيات بالمنطقة نظرا لخطورة حالتهم، مضيفة أن تسعة آخرين في حالة مستقرة، وتتراوح إصاباتهم بين إصابات خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وفقدان للوعي، وفق وكالة «رويترز».

الرحلة كانت متجهة من فينيكس إلى هونولولو
وقالت شركة الطيران في بيان على «تويتر»، إن «الرحلة إتش إيه35 التي كانت متجهة من فينيكس إلى هونولولو، واجهت اضطرابات جوية شديدة وهبطت بأمان في هونولولو الساعة 10:50 صباح اليوم».

وأضافت الشركة قولها: «تم توفير الرعاية الطبية للعديد من الركاب وأفراد الطاقم في المطار للإصابات الطفيفة، بينما تم نقل البعض بسرعة إلى المستشفيات لمزيد من الرعاية».

وقال ناطق باسم شركة الطيران لصحيفة ستار أدفيرتايزر، إن الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 330 كانت تقل 278 راكبا و 10 من أفراد الطاقم، عندما واجهت اضطرابات جوية شديدة لدى اقترابها من الجزر.

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