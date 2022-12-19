إسقاط 9 طائرات مسيرة فوق كييف وبريطانيا تزود أوكرانيا بحزمة ذخائر جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، إسقاط تسع طائرات مسيرة إيرانية الصنع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف في أحدث هجوم تشنه روسيا على المدينة.

وأفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة، وفق وكالة «رويترز».

وقالت الإدارة على تطبيق تلغرام للمراسلة «العدو يهاجم العاصمة بعدد كبير من المسيرات (من طراز شاهد(».

حزمة جديدة من ذخائر المدفعية

في سياق متصل، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الإثنين، الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال لقاء في ريغا يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة إلى هولندا.

ويصل سوناك إلى لاتفيا الاثنين، لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف «قوة الاستطلاع المشتركة» (جيف) الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة جهود مواجهة العدوان الروسي.

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وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن سوناك سيدعو قادة دول هذا التحالف، إلى الإبقاء على مستويات العام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها العام 2023.

مئات الآلاف من قذائف المدفعية

وأضاف أن سوناك سيعلن أيضا عن تزويد بلاده كييف «مئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل، بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه أسترليني (304 ملايين دولار)، بما يضمن التدفق المستمر للذخائر الأساسية لسلاح المدفعية إلى أوكرانيا طوال العام 2023».

وأشار البيان إلى أن بريطانيا كانت أول من «قدم مساعدات دفاعية لأوكرانيا بما في ذلك إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وأخيرا 125 مضادا للطائرات».