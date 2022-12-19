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فقدان 31 من عناصر البحرية التايلاندية إثر غرق سفينتهم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 09:44 صباحا
فقدان 31 من عناصر البحرية التايلاندية إثر غرق سفينتهم
صورة نشرها سلاح البحرية التايلاندية في 18 ديسمبر 2022، للسفينة الحربية سوخوتاي مائلة إلى جانبها قبل أن تغرق في خليج تايلاند، (أ ف ب)
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فقد 31 من عناصر البحرية التايلاندية، إثر غرق سفينتهم قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، حسبما أعلنت السلطات.

وكانت السفينة «سوخوتاي» التابعة لسلاح البحرية تقوم بدورية في خليج تايلاند، على بعد 37 كيلومترا من رصيف بانغ سابان في براشواب خيري خان (جنوب)، عندما واجهت أمواجا قوية وتسربت المياه إلى داخلها ليل الأحد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد تضرر الأنظمة الإلكترونية للسفينة، وأظهرت صور نشرها سلاح البحرية السفينة، مائلة إلى جانبها.

أنظمة التشغيل توقفت عن العمل
وقال الناطق باسم البحرية الأدميرال بوغكرونغ موترادبالين، «ما زلنا نبحث عن 31 مفقودا»، مضيفا أن السفينة غرقت بعيد منتصف ليل الأحد الإثنين، موضحا أن «أنظمة التشغيل الخاصة بالسفينة توقفت عن العمل ما تسبب بفقدانها السيطرة».

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وذكر بيان أن 75 من 106 عناصر على متن السفينة، انتشلوا من المياه في عملية إنقاذ شاركت فيها مروحيتان من طراز سيهوك، وفرقاطتان وسفينة برمائية.

ويتلقى 11 عنصرا من البحرية العلاج في مستشفى في بانغ سابان، فيما نقل نحو 40 آخرين إلى مراكز إيواء، ولا تزال عملية البحث والإنقاذ متواصلة، فيما السفينة التابعة لسلاح البحرية دخلت الخدمة في 1987.

وشهد العديد من مناطق جنوب تايلاند عواصف وفيضانات في الأيام القليلة الماضية.

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