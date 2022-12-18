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استطلاع: أغلبية اليابانيين يعارضون زيادة الضرائب لتمويل الإنفاق العسكري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 10:43 مساء
استطلاع: أغلبية اليابانيين يعارضون زيادة الضرائب لتمويل الإنفاق العسكري
جنود في قوات الدفاع الذاتي اليابانية، خلال عرض في أساكا بالقرب من طوكيو، 14 أكتوبر 2018. (أ ف ب)
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أفادت وكالة «كيودو» للأنباء بأن أغلبية الشعب الياباني لا تدعم زيادة الضرائب لتمويل التوسع في الإنفاق العسكري، وذلك حسب استطلاع أجرته الوكالة بعدما أعلنت الحكومة أكبر زيادة في الإنفاق العسكري في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت اليابان يوم الجمعة خطة إنفاق عسكري قيمتها 320 مليار دولار، لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين ولتجهيز البلاد لأي صراع محتمل، إذ أججت اختبارات الصواريخ في كوريا الشمالية القريبة ومطالبة الصين بالسيادة على تايوان، وغزو روسيا أوكرانيا مخاوف من اندلاع حرب، وفق «يورو نيوز».

اليابان تقف عند «مفترق طرق تاريخي»
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن اليابان تقف عند مفترق طرق تاريخي، وإن زيادة الإنفاق العسكري من خلال تقليل التكاليف ورفع الضرائب «رد على التحديات الأمنية العديدة التي نواجهها».

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وعارض نحو 65% من المشاركين في الاستطلاع زيادة الضرائب من أجل تعزيز الإنفاق العسكري، بينما قال 87% إن تفسير كيشيدا للحاجة إلى زيادة الضرائب لم يكن كافيا.

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