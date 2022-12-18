  • Alwasat News
Atwasat

مصر تحتفل باليوم العالمي للمهاجر.. تستقبل 9 ملايين مهاجر ولاجئ

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 05:31 مساء
مصر تحتفل باليوم العالمي للمهاجر.. تستقبل 9 ملايين مهاجر ولاجئ
قارب إنقاذ يحمل مهاجرين بعرض البحر. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الخارجية المصرية احتفال مصر في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للمهاجر، رغبة في تسليط الضوء على حقوق المهاجرين والتحديات التي يواجهونها، فضلًا عن إسهاماتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها.

وأشارت الخارجية المصرية في بيان لها إلى أن «المهاجرين الفئات الأشد ضعفًا في بعض المجتمعات المستضيفة، حيث يتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال بجانب صعوبة تمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية، ورغم ذلك فهم مصدر للتنمية في تلك المجتمعات؛ حيث تساهم معارفهم ومهاراتهم في تنمية اقتصادات الدول المستضيفة، فضلاً عن مساهماتهم بالتحويلات المالية لأسرهم في بلدهم الأم بما يعد مصدرًا من مصادر الدخل لدولهم».

قضية المهاجرين من منظور شامل
وأوضحت الخارجية المصرية أنه استنادًا إلى حرص مصر على احترام التزاماتها الدولية تتناول قضية المهاجرين من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدرك أهمية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية. فتقوم الرؤية المصرية على عدة ركائز تشمل تحقيق التنمية في الداخل، بحيث تكون الهجرة خيارًا وليس اضطرارًا، وذلك من خلال تأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق الداخلية والخارجية، فضلاً عن عدم منع المهاجرين من العمل بما يحول دون استغلالهم.

- تقرير: «فرونتكس» تسترت على انتهاكات مالطا بحق مهاجرين أعادتهم إلى ليبيا
-  «رايتس ووتش» تتهم «فرونتكس» بإعادة المهاجرين إلى ليبيا قسرًا

وتابعت أن الدولة المصرية تتعامل مع قضية المهاجرين استنادًا إلى رؤية استراتيجية توازن ما بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر في آن واحد؛ وبما يراعي المبادئ التي تضمنها العهد الدولي لهجرة آمنة، منظمة، ومنتظمة. كما يسهم المصريون في الخارج في تحقيق طفرات اقتصادية في الدول التي يعملون بها.

مصر تستقبل نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ
وتستقبل مصر نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ غادروا بلادهم لأسباب مختلفة ووجدوا في مصر الملاذ الآمن، حيث يعيشون مع المصريين جنبًا إلى جنب متمتعين بالخدمات الأساسية وحرية الانتقال، إذ ترفض مصر إقامة مراكز احتجاز أو مخيمات سواء للاجئين أو المهاجرين.

وذكرت الخارجية المصرية أن تناول قضية الهجرة يتطلب التعاون والمشاركة العالمية والتضامن وتقاسم المسؤولية، كذلك يتطلب الشراكة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما يضمن وضع قواعد واضحة وعادلة بشأن اللجوء والهجرة، وتقليل النزوح القسري، وتعزيز الاندماج، مما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي

بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي
فوز يد الشرطة والأهلي بنغازي في الدوري الليبي

فوز يد الشرطة والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
«تحقيقات»: المخدرات.. التداوي بالموت

«تحقيقات»: المخدرات.. التداوي بالموت
كاركاتير خيري - 18 ديسمبر.. اليوم العالمي للغة العربية

كاركاتير خيري - 18 ديسمبر.. اليوم العالمي للغة العربية
شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»

شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»
جنوب أفريقيا تنشر الجيش حول محطات الكهرباء

جنوب أفريقيا تنشر الجيش حول محطات الكهرباء
بلال الخنوس ابن الـ18 يحقق أمل جده في تمثيل المغرب

بلال الخنوس ابن الـ18 يحقق أمل جده في تمثيل المغرب
في يوم التعادلات.. مباراة النصر وشباب الجبل سلبية في ختام الجولة الثامنة

في يوم التعادلات.. مباراة النصر وشباب الجبل سلبية في ختام الجولة الثامنة
نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات البرلمانية التونسية.. بلغت 8.8% فقط

نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات البرلمانية التونسية.. بلغت 8.8% فقط
مدرب المنتخب الأرجنتيني: تشرفت بقيادة بلادي لنهائي المونديال

مدرب المنتخب الأرجنتيني: تشرفت بقيادة بلادي لنهائي المونديال
المغرب رابع العالم إثر خسارته أمام كرواتيا

المغرب رابع العالم إثر خسارته أمام كرواتيا
أردوغان: نجاعة الاستثمار التركي وراء انزعاج البعض من اتفاقنا مع حكومة الوحدة

أردوغان: نجاعة الاستثمار التركي وراء انزعاج البعض من اتفاقنا مع حكومة الوحدة
مصر: حزمة الدعم الجديدة من صندوق النقد تهدف لخفض الدين الحكومي إلى أقل من 80%

مصر: حزمة الدعم الجديدة من صندوق النقد تهدف لخفض الدين الحكومي إلى أقل من 80%
«بوكيمون» تطوي صفحة «آش وبيكاتشو» وتعلن عن «ليكو وروي»

«بوكيمون» تطوي صفحة «آش وبيكاتشو» وتعلن عن «ليكو وروي»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد في «دورينا»
فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين

فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين
ستولتنبرغ: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا

ستولتنبرغ: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا
توقعات بتسجيل أكثر من مليون وفاة بـ«كورونا» في الصين خلال العام 2023

توقعات بتسجيل أكثر من مليون وفاة بـ«كورونا» في الصين خلال العام 2023
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس بلدية كييف: عودة نظام التدفئة إلى العاصمة
رئيس بلدية كييف: عودة نظام التدفئة إلى العاصمة
قتيل وخمسة جرحى في ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية
قتيل وخمسة جرحى في ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية
بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي
بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي
مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات في انفجار صهريج داخل نفق بأفغانستان
مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات في انفجار صهريج داخل نفق بأفغانستان
النقاط الرئيسية حول التحقيق في الهجوم على «الكابيتول»
النقاط الرئيسية حول التحقيق في الهجوم على «الكابيتول»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
إدانة قائد جماعة أميركية متطرفة بالتمرد في قضية اقتحام الكابيتول
إدانة قائد جماعة أميركية متطرفة بالتمرد في قضية اقتحام ......
المزيد
مراسم تأبين في مطار بيروت لجندي إيرلندي قتل في جنوب لبنان
مراسم تأبين في مطار بيروت لجندي إيرلندي قتل في جنوب لبنان...
مصر تحتفل باليوم العالمي للمهاجر.. تستقبل 9 ملايين مهاجر ولاجئ
مصر تحتفل باليوم العالمي للمهاجر.. تستقبل 9 ملايين مهاجر ......
فرنسا تنقذ 166 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا
فرنسا تنقذ 166 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا...
النقاط الرئيسية حول التحقيق في الهجوم على «الكابيتول»
النقاط الرئيسية حول التحقيق في الهجوم على «الكابيتول»...
مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات في انفجار صهريج داخل نفق بأفغانستان
مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات في انفجار صهريج داخل نفق ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط