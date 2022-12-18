بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في مقابلة نشرت الأحد، أنه وقع خطاب استقالة قبل 10 سنوات، إذا ما منعته مشاكل صحية من القيام بواجباته.

وكان بابا الفاتيكان الذي احتفل السبت بعيد ميلاده الـ86، صرح سابقًا بأنه سيتنحى من منصبه في حال تعرضه لمشاكل صحية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي تصريح لصحيفة ABC الإسبانية أعلن البابا، أنه وقع خطاب استقالة وسلمه إلى وزير دولة الفاتيكان المونسينيور تارشيتسيو برتوني، قبل تقاعد الأخير في العام 2013، مضيفًا «وقعت على الاستقالة وقلت له: في حال تعرضي لوعكة صحية أو ما شابه فهذه استقالتي.. أعهد بها لكم».

«لهذا السبب أخبركم بالأمر»

وردًا على سؤال الصحفي حول ما إذا كان يرغب في نشر هذه المعلومة، أجاب «لهذا السبب أخبركم بالأمر»، موضحًا أنه لا يعرف ما فعل برتوني بالرسالة.

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ويعاني بابا الفاتيكان من مشاكل في الركبة غير قابلة للمعالجة بالجراحة، أرغمته على استخدام كرسي نقال في الأشهر الأخيرة، واضطر إلى إلغاء أو تقليص أنشطته العام الماضي بسبب الألم، وأقر في مقابلة في يوليو بأن عليه الحد من نشاطاته.

وقال «أعتقد أنه في سني ومع هذه المشكلة يجب أن أنتبه قليلاً لأتمكن من خدمة الكنيسة.. أو على العكس أن أفكر في إمكانية التنحي».

واستقال سلف البابا فرنسيس، بنديكتوس السادس عشر العام 2013، بسبب تدهور صحته ويعيش الآن في الفاتيكان.