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رئيس بلدية كييف: عودة نظام التدفئة إلى العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 02:07 مساء
رئيس بلدية كييف: عودة نظام التدفئة إلى العاصمة
عمال يضعون شجرة عيد الميلاد في أحد ميادين كييف وسط ضباب كثيف السبت 18 ديسمبر 2022. (يورو نيوز)
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قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الأحد، إن نظام التدفئة عاد بالكامل إلى العاصمة الأوكرانية بعد القصف الروسي الأخير الذي استهدف البنية التحتية للمياه والكهرباء.

وقال كليتشكو على تطبيق المراسلة تلغرام «المدينة تستعيد جميع الخدمات بعد القصف الأخير.. على وجه التحديد، تم استعادة نظام التدفئة في العاصمة بالكامل، تعمل جميع مصادر إمدادات التدفئة بشكل طبيعي»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

أقل من درجة التجمد
وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخًا الجمعة، في واحدة من أعنف موجات قصفها منذ الغزو في 24 فبراير الماضي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد وتوقف نظام التدفئة وشبكة المياه.

- رئيس بلدية كييف: عودة خدمات المترو وإمدادات المياه بعد ضربات روسية

كانت درجات الحرارة في كييف والعديد من الأماكن في جميع أنحاء أوكرانيا، أقل من درجة التجمد صباح يوم الأحد، ومن المتوقع أن تنخفض إلى ست درجات مئوية تحت الصفر بحلول مساء يوم الأحد.

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