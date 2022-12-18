إجلاء مئتي سائح من ماتشو بيتشو ورئيسة بيرو ترفض الاستقالة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وكالة «فرانس برس» عن إجلاء حوالي مئتي سائح كانوا عالقين في موقع ماتشو بيتشو بسبب التظاهرات في بيرو، فيما أكدت الرئيسة دينا بولوارتي، السبت أنها ستبقى في منصبها في أوج أزمة واحتجاجات عنيفة منذ توقيف سلفها اليساري بيدرو كاستيو.

وكانت احتجاجات اندلعت بعد أن حاول كاستيو حل البرلمان في السابع من ديسمبر الحالي، والحكم بمراسيم، لكن الرئيس اليساري والمدرس السابق القادم من منطقة ريفية متواضعة، أوقف عندما حاول الوصول إلى السفارة المكسيكية لطلب اللجوء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقرر القضاء سجنه في البداية لمدة سبعة أيام، ثم مدد الخميس إبقاءه في السجن لمدة 18 شهرًا حتى يونيو 2024 لاتهامه بالتمرد، وقد يحكم عليه إذا أدين بالسجن لمدة عشر سنوات، حسب النائب العام ألسيدس ددياز المسؤول عن القضية.

ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن كاستيو، واستقالة بولوارتي وحل البرلمان وإجراء انتخابات عامة فورًا.

«ما الذي يمكن أن تحله استقالتي؟»

وفي محاولة جديدة لتهدئة الوضع، طلبت بولوارتي أيضًا من البرلمان تقديم موعد الانتخابات العامة، وقالت «ما الذي يمكن أن تحله استقالتي؟ سأبقى هنا، حازمة حتى يقرر الكونغرس تقديم الانتخابات (...) أطلب إعادة النظر في التصويت»، الذي أجراه البرلمان الجمعة ورفض خلاله تقديم موعد الانتخابات من 2026 إلى 2023.

وقال رئيس البرلمان خوسيه وليامز، الجمعة إنه يفترض التفكير في إجراء تصويت جديد في جلسة مقبلة.

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وفي كلمة متلفزة إلى الأمة، أعربت بولوارتي، عن أسفها للاحتجاجات العنيفة التي بدأت في السابع من ديسمبر وخلفت 19 قتيلًا على الأقل و569 جريحًا، من بينهم عدد من القاصرين.

وسقط بعض الضحايا في مواجهات مع جنود مخولين بالتدخل للحفاظ على الأمن الداخلي في إطار حالة الطوارئ المعلنة لثلاثين يومًا، وقالت بولوارتي «فقط من خلال الهدوء والحوار الصادق والمفتوح سنتمكن من العمل (...)، كيف يمكننا أن نتقاتل فيما بيننا ونقوض مؤسساتنا ونغلق الطرق؟».

«الوضع خرج عن السيطرة»

وأوضحت الرئيسة أن نزول القوات المسلحة إلى الشوارع يهدف إلى حماية المواطنين «لأن الوضع خرج عن السيطرة»، ودانت وجود «مجموعات عنيفة منظمة»، معتبرة أن «هذه المجموعات لم تظهر بين ليلة وضحاها بل نظمت نصب حواجز على الطرق».

وذكر صحفيون من وكالة «فرانس برس»، أنه جرى إجلاء نحو مئتي سائح كانوا عالقين في منطقة ماتشو بيتشو الشهيرة بسبب الاحتجاجات السبت، على متن قطار إلى موقع قريب من بلدة بيسكاكوتشو في منطقة كوسكو (جنوب) حيث سدت صخرة ضخمة المسار.

من هناك، سار السياح وبينهم أميركيون شماليون وأوروبيون نحو كيلومترين ليستقلوا حافلات متوجهة إلى مدينة كوسكو، التي تضم مطارًا دوليًا.

وبين هؤلاء السياح الأميركية المتقاعدة أفيس بيرني (77 عامًا)، التي وصلت إلى ماتشو بيتشو في 12 ديسمبر، وقالت لـ«فرانس برس»، «بسبب الاحتجاجات لم يتمكن القطار من المغادرة وكانت هناك صخور على السكة»، مضيفة «أرادوا إجلاءنا بمروحية لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب الطقس».

وأكد السائح الكندي أليكس ليم (41 عامًا)، الذي يسافر مع زوجته، أنه يشعر بالارتياح، مضيفا «كنا قلقين، لم أحضر دواء ضغط الدم، ولم يكن لدينا سوى ملابس ليوم واحد.. يسعدني أن أعود إلى كوسكو».

ورحب وزير التجارة الخارجية والسياحة لويس فرناندو هيلغيرو، بهذه النهاية السعيدة، وقال لـ«فرانس برس» بعدما أشرف على عمليات تشغيل القطار «بدعم من الشرطة والقوات المسلحة، تمكنا من إصلاح خط السكة الحديد» الذي بات يصل إلى بيساكوتشو (29 كلم عن ماتشو بيتشو).

وكان رئيس بلدية هذه القرية داروين باكا، صرح لـ«فرانس برس»، بأن هناك «خمسة آلاف سائح» عالقون في كوسكو.