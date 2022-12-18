موسكو تتهم مولدافيا بممارسة «الرقابة السياسية»

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت روسيا مولدافيا، السبت، بممارسة «الرقابة السياسية»، بعدما علق البلد الصغير في شرق أوروبا، تراخيص بث ست قنوات تلفزيونية اتهمت بالتضليل الإعلامي.

وعزت مولدافيا، الجمعة، هذا القرار إلى «انعدام المعلومات الصحيحة» لدى هذه القنوات، في سياق تغطيتها الأحداث الوطنية والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا خصوصًا، بحسب «يورو نيوز».

وكانت بعض القنوات التي طالها الإجراء تعيد بث برامج روسية جرى حظرها، الجمعة، داخل الاتحاد الأوروبي، في سياق عقوبات جديدة اتخذت بحق موسكو، واللغة الروسية متداولة على نطاق واسع في مولدافيا.

«هذا المنع يشكل فعلًا غير مسبوق»

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «نعتبر أن هذا المنع يشكل فعلًا غير مسبوق من الرقابة السياسية وانتهاكًا لمبدأ تعددية وسائل الإعلام وانتهاكًا صارخًا للحق في حرية الوصول إلى المعلومة».

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ويدخل إجراء السلطات المولدافية حيز التنفيذ الإثنين، وسيسري طوال حالة الطوارئ التي أعلنت في مولدافيا، بعدما أرسلت موسكو قواتها الى أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.

وحصلت مولدافيا المجاورة لأوكرانيا ورومانيا والبالغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة على صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن هذه العملية قد تستغرق أعوامًا.