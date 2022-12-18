جنوب أفريقيا تنشر الجيش حول محطات الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت سلطات جنوب أفريقيا الجيش حول محطات الكهرباء لمنع أي عمليات تخريب بينما تتفاقم أزمة الطاقة ويتكرر انقطاع التيار الكهربائي، كما أعلنت الشركة المزودة «إيسكوم» والرئاسة.

وتشهد البلاد انقطاعًا منتظمًا في التيار الكهربائي منذ 15 عامًا في أكبر بلد صناعي في القارة الأفريقية، لكن الوضع تراجع مع قطع يومي للكهرباء لساعات فرضته شركة الكهرباء إيسكوم، وفق وكالة «فرانس برس».

قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا

وقالت الشركة الموردة للكهرباء التابعة للدولة إنها «تستطيع أن تؤكد أنه يجري نشر قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا»، وأضافت في بيان أن «عمليات نشر للجيش تمت في أربعة مواقع».

وكان فنسنت ماغوينيالي، الناطق باسم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، صرح على هامش مؤتم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، بأن انتشار الجيش يهدف إلى منع «التخريب» و«سرقة» الفحم والديزل من محطات توليد الكهرباء.

وكلف انقطاع الكهرباء القياسي هذا العام اقتصاد جنوب أفريقيا مئات الملايين من الدولارات، مما أدى إلى زعزعة قطاعي التجارة والصناعة، ويثير انقطاع الكهرباء لأكثر من 11 ساعة في اليوم أحيانًا، غضب السكان.

وأعلن أندريه دي رويتر، رئيس مجلس إدارة «إيسكوم» هذا الأسبوع استقالته، مشيرًا إلى أن الفساد والجريمة هما التحديان الرئيسيان اللذان تواجهما الشركة.