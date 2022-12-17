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سفن إنقاذ ألمانية تنتشل 90 مهاجرا في مياه البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 08:49 مساء
سفن إنقاذ ألمانية تنتشل 90 مهاجرا في مياه البحر المتوسط
سفينة الإنقاذ الألمانية "سي آي 4". (الإنترنت)
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قالت منظمة «سي آي» غير الحكومية ومقرها مدينة ريغنسبورغ الألمانية، السبت، إنها أنقذت 63 شخصا على متن قارب مطاطي قابل للنفخ وغير صالح للإبحار، داخل مياه البحر.

وشارك في المهمة التي جرت مساء أمس الجمعة طواقم سفينة «سي آي 4» وسفينة «رايس أبوف» التابعتين لجمعية «ميشن لايفلاين» ومقرها مدينة دريسدن الألمانية. ومن بين الذين تم إنقاذهم بطاقم «سي آي 4» اثنا عشر قاصرا غير مصحوبين بذويهم، بحسب موقع «دويتشه فيله» الألماني.

وأنقذ طاقم السفينة «رايز أبوف» 27 سوريا في وقت لاحق اليوم السبت خلال مهمة أخرى ونقلهم إلى متن السفينة. وقالت جمعية «ميشن لايفلاين» إن بعض الركاب كانوا يعانون من الغثيان والإرهاق.

قوارب غير صالحة للإبحار
وكان أفراد من المساعدين في المنظمتين القائمتين على التبرعات وصلوا قبل أيام قليلة إلى منطقة عملياتهم قبالة سواحل تونس وليبيا. ويغادر المهاجرون ساحل شمال أفريقيا في قوارب غير صالحة للإبحار في الغالب للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر، ويعتبر العبور محفوفا بالمخاطر، خاصة في فصل الشتاء، بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف البحر القاسية.

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ويتوجه أغلب المهاجرين إلى إيطاليا، التي قالت وزارة داخليتها أن أكثر من 98700 مهاجر وصلوا حتى الآن بالقوارب خلال هذا العام، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي (حوالي 63400).

وتنقلب القوارب مرارا وتكرارا ويغرق ركابها، وبحسب أرقام الأمم المتحدة فإن أكثر من 1360 شخصا لقوا حتفهم أو فقدوا في وسط البحر المتوسط هذا العام.

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