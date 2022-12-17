أوكرانيا تعمل على إعادة الكهرباء والمياه عقب ضربات روسية كثيفة

القاهرة - بوابة الوسط

تعمل أوكرانيا السبت على إعادة التيار الكهربائي والمياه بأسرع وقت غداة تضرر شبكاتها في أنحاء البلاد جراء ضربات صاروخية روسية جديدة.

وقال نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو إن أكبر حصيلة بشرية جراء الهجمات الجديدة سُجلت في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط البلاد، حيث قتل أربعة أشخاص وأصيب 15 آخرون. وأضاف أن قصف السبت خلف قتيلا وثلاثة جرحى في منطقة خيرسون الجنوبية، بحسب «فرانس برس».

وأكد حاكم خيرسون ياروسلاف يانوشيفيتش إصابة دار للمسنين في قرية ستيبانيفكا، من دون تسجيل إصابات. من جانبه، أعلن الكرملين السبت أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى في اليوم السابق القائمين على الهجوم العسكري في أوكرانيا.

وخلال زيارته مقر القوات المشاركة في الهجوم رفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، طلب الرئيس الروسي من القادة تقديم «مقترحاتهم» بشأن مستقبل العمليات.

انقطاع جزئي للكهرباء في كييف

في العاصمة كييف حيث لا يزال ثلث السكان محرومين من الكهرباء، أوقفت حركة المترو الجمعة لتحويل المحطات إلى ملاجئ، لكنها استؤنفت في الصباح الباكر كما عادت إمدادات المياه، بحسب ما قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.

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كما أعيدت الكهرباء إلى خاركيف (شرق)، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، وفق حاكمها أوليغ سينيغوبوف. في المقابل، «توقف الإمداد بالمياه والتدفئة» في كراماتورسك، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة الشرقية بعد ظهر السبت.

وأكدت شركة «أوكرنرجو» الوطنية المشغلة للكهرباء التي اعتمدت التقنين الطارئ بعد الضربات، السبت أنه رغم عمليات الإصلاح لا يزال العجز على صعيد الطاقة «كبيرا». وأطلقت روسيا الجمعة ما مجموعه 74 صاروخًا- معظمها صواريخ كروز- أسقطت الدفاعات الجوية 60 منها، وفق الجيش الأوكراني.

موسكو تعلن استهداف مواقع عسكرية

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف و14 منطقة في المجمل تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي أو المياه في أعقاب القصف.

وقال «كل الأهداف اليوم مدنية. تطال الضربات الروسية خصوصا منشآت للطاقة والتدفئة». أما الجيش الروسي، فقد أكد السبت أنه قصف أيضًا أهدافًا عسكرية أوكرانية مهمة الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «ضربة كبيرة بواسطة أسلحة بالغة الدقة نفذت الجمعة 16 ديسمبر مستهدفة أنظمة قيادة عسكرية ومجمعا عسكريا وصناعيا ومواقع أوكرانية للطاقة».

وتابعت الوزارة «إثر الضربة، تم منع وصول شحنة أسلحة وذخائر أجنبية الصنع إضافة إلى الحيلولة دون تقدم احتياطيين (تابعين للقوات الأوكرانية) نحو مناطق قتال وتعليق عمل شركات صنع الأسلحة وإصلاحها».

بعد سلسلة انتكاسات عسكرية خلال الخريف، اختارت روسيا منذ أكتوبر تكتيك الضربات الكثيفة بهدف تدمير الشبكات ومحولات الكهرباء في أوكرانيا ما يغرق ملايين المدنيين في البرد والظلام مع حلول الشتاء.

قمة بين بوتين ولوكاشنكو

وندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة بالضربات الروسية الجديدة التي قال إنها «مثال جديد على إرهاب الكرملين الأعمى» و«هجمات وحشية وغير إنسانية» تشكل «جرائم حرب».

وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تحظر خصوصا تصدير محركات طائرات مسيرة إلى روسيا او أي بلد آخر قادر على توفيرها لها. واعتبرت وزارة الخارجية الروسية السبت أن هذه «الإجراءات التقييدية الأحادية غير المشروعة» لن تحقق أهدافها.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو الاثنين في مينسك في إطار قمة تهدف إلى تشديد أواصر التحالف بينهما. وشكلت بيلاروسيا حليف موسكو الوحيد في هذه الحرب، قاعدة خلفية للهجوم الروسي على أوكرانيا في بداياته في 24 فبراير الماضي.