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شاهد: 24 قتيلا في انزلاق التربة في ماليزيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 05:21 مساء
شاهد: 24 قتيلا في انزلاق التربة في ماليزيا
انزلاق للتربة في ماليزيا. (الإنترنت)
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يواصل رجال إنقاذ السبت عملياتهم في أرض موحلة لمخيم في ماليزيا بحثًا عن ناجين وجثث غداة انزلاق للتربة أسفر عن سقوط 24 قتيلا حتى الآن بينهم سبعة أطفال، بحسب حصيلة جديدة.

ولا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين منذ الكارثة التي وقعت قبل فجر الجمعة في موقع غير شرعي لمخيم مزرعة للنباتات العضوية بالقرب من بلدة باتانغ كالي في محيط العاصمة كوالالمبور، بحسب «فرانس برس».

وقال مسؤولون إن أكثر من تسعين شخصا معظمهم نائمون، كانوا في الموقع القريب من منتجع جبلي يضم كازينو. وأشار نورازام خميس مسؤول مكافحة الحرائق والإنقاذ في ولاية سيلانغور (وسط) التي تضم العاصمة كوالالمبور إلى أن فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض «ضئيلة».

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وذكرت السلطات أنه عثر على 61 شخصا حتى الآن سالمين.  وذكر نورازم خميس لصحفيين الجمعة إن اثنين من الضحايا هما «أم وطفلها كانا متعانقين ومدفونين تحت الأرض».

تقديم مساعدات مالية للعائلات
وكانت المزرعة تدير موقع المخيم من دون ترخيص وقد تواجه عقوبة إذا اعترفت المحاكم بمسؤوليتها في هذه المأساة.  وزار رئيس الوزراء أنور إبراهيم المكان مساء الجمعة وأعلن تقديم مساعدات مالية للعائلات التي قتل أو جرح أفراد منها في الانهيار الأرضي.

ونتيجة للمأساة، سيتم إغلاق جميع أماكن التخييم والنزهات في الولاية لمدة أسبوع، كما ورد في تغريدة لأمير الدين شاري رئيس حكومة ولاية سيلانغور.

وتشهد ماليزيا باستمرار انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة تهطل عموماً في نهاية كل عام، لكنّ باتانغ كالي لم تسجّل هطول أمطار غزيرة ليل الخميس الجمعة. وفرضت الحكومة الماليزية قوانين صارمة للبناء على سفوح التلال، لكنّ الانهيارات الأرضية تتواصل في هذا البلد بسبب سوء الأحوال الجوية.

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