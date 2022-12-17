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استقالة مايكل مارتن رئيس وزراء أيرلندا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 04:04 مساء
استقالة مايكل مارتن رئيس وزراء أيرلندا
مايكل مارتن رئيس وزراء أيرلندا المستقيل. (الإنترنت)
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استقال مايكل مارتن، رسميا من رئاسة الحكومة الأيرلندية، ما يمهد الطريق أمام ليو فارادكار لخلافته في تسليم مخطط له للسلطة.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، إنه سيتم في وقت لاحق المصادقة على تولي فارادكار، منصب رئيس الوزراء للمرة الثانية عقب جلسة خاصة بمجلس النواب (الدايل) في العاصمة دابلن، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وسيحل فارادكار، زعيم حزب فاين جايل، محل مارتن رئيس حزب فيانا فايل، في منصب رئيس وزراء جمهورية أيرلندا بموجب شروط ائتلاف أبرم في 2020.

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وقدم مارتن رسميا، استقالته خلال اجتماع مع الرئيس الأيرلندي مايكل هيجينز، في المقر الرئاسي في دابلن صباح اليوم السبت.

وقال مارتن إنه كان «شرف حياته» أن يخدم الشعب من خلال رئاسة الوزراء.

حزبان من رحم الحرب الأهلية
وبعد تنحية قرن من العداء جانبا، اتفق الحزبان اللذان تشكلا من رحم الحرب الأهلية في عشرينيات القرن الماضي، على تقاسم السلطة، في عام 2020 بعد نتائج الانتخابات العامة، غير الشاملة التي أجريت في ذلك العام.

وانضم حزب الخضر في أيرلندا إلى الائتلاف، وشغل فارادكار منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2017 إلى 2020 على رأس إدارة أقلية يقوده حزب فاين جايل، التي اعتمدت على ترتيب ثقة، وتوفير موارد مع فيانا فايل للحفاظ على السلطة.

وسيؤدي أيضا تغيير رئيس الوزراء في نصف المدة إلى تعديل وزاري في دبلن، ولكن من المتوقع أن يكون هناك حد أدنى من التحركات بين  محافظ الإدارات.

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