روسيا تؤكد أنها لن تستعمل أسلحة بيولوجية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد دبلوماسي روسي كبير، الجمعة، في مؤتمر صحفي في جنيف، أن بلاده لن تستخدم أسلحة بيولوجية.

ونفى نائب مدير دائرة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، إمكانية أن تستخدم روسيا هذه الأسلحة، وقال لعدد من الصحفيين «لا صحة لذلك على الإطلاق»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

«ليس لدينا برامج في المجال العسكري تتعلق بالأسلحة البيولوجية»

وأضاف أن روسيا «متقيدة بشكل كامل وكلي بالتزاماتها» المتعلقة بالمعاهدات الدولية التي تحظر استخدامها.

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وأكد الدبلوماسي «ليس لدينا برامج في المجال العسكري تتعلق بالأسلحة البيولوجية»، مضيفًا أن «جميع أنشطتنا في المجال البيولوجي هي بالكامل للأغراض السلمية وليس أكثر من ذلك».

جاءت تصريحات فورونتسوف، على هامش مراجعة معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية التي تجري كل خمس سنوات، ومن المقرر أن تنتهي، الجمعة، بعد ثلاثة أسابيع من العمل، فيما تحظر المعاهدة تطوير وإنتاج وتخزين هذه الفئة من أسلحة الدمار الشامل.