«الكرملين»: بوتين تباحث مع المسؤولين عن العملية الروسية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الكرملين السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثات مع المسؤولين عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان اليوم، إن «الرئيس أمضى الجمعة يومًا كاملًا في مقر القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا»، وعقد «اجتماعًا» هناك بمشاركة وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، كما عقد «اجتماعات منفصلة مع قادة» مختلف فروع الجيش الروسي المشاركة في العملية، حسب وكالة «يورو نيوز».

انقطاع التيار الكهربائي

وقال بوتين خلال الاجتماع، الذي بث التلفزيون الروسي مقاطع منه السبت، «أود أن أسمع مقترحاتكم بشأن تحركاتنا على الأمدين القصير والمتوسط».

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يأتي هذا الإعلان بينما استهدفت أوكرانيا، الجمعة، بضربات صاروخية روسية جديدة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، حسب السلطات الأوكرانية.

وفي مواجهة سلسلة من الانتكاسات العسكرية هذا الخريف، اختارت روسيا منذ أكتوبر تكتيك الضربات المكثفة التي تستهدف شبكات الكهرباء والمحولات في أوكرانيا.