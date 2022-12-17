رئيس بلدية كييف: عودة خدمات المترو وإمدادات المياه بعد ضربات روسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة، كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان بعد يوم من الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية.

وقال مسؤولون أوكرانيون، إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخًا يوم الجمعة، في واحدة من أكبر هجماتها منذ الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ في جميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة «يورو نيوز».

«تطبيق الانقطاعات الدورية»

وذكر كليتشكو أن التدفئة أعيدت إلى نصف المدينة وعادت ثلثا الكهرباء، وكتب على تطبيق تلغرام «لكن يجري تطبيق الانقطاعات الدورية في حالات الطوارئ لأن عجز الكهرباء كبير».

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وحذر رئيس بلدية كييف من تصور «نهاية العالم» للعاصمة الأوكرانية في وقت سابق هذا الشهر، إذا استمرت الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية، لكنه قال أيضًا إنه لا توجد حاجة بعد لإجلاء الناس.

وقال لـ«رويترز»، في السابع من ديسمبر الحالي، «نحارب ونبذل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك».