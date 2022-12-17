ستولتنبرغ: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، الجمعة، أن روسيا تستعد لحرب طويلة في أوكرانيا، التي ينبغي على الحلفاء في ناتو أن يواصلوا مدها بأسلحة حتى يدرك الرئيس فلاديمير بوتين، أنه عاجز عن «الفوز في ساحة المعركة».

وبعد عشرة أشهر تقريبا على غزو موسكو لجارتها المؤيدة للغرب، ألحقت القوات الأوكرانية بالكرملين سلسلة من الهزائم سمحت بتحرير أجزاء كبيرة من البلاد، لكن ستولتنبرغ أكد «ما من مؤشر إلى أن بوتين تخلى عن هدفه بالسيطرة على أوكرانيا».

«يجب ألا نستخف بروسيا»

ومضى يقول في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، «يجب ألا نستخف بروسيا.. فهي تستعد لحرب طويلة.. وتحشد مزيدا من القوات وهي مستعدة لتكبد خسائر كبيرة وتحاول الحصول على مزيد من الأسلحة والذخائر».

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وأضاف «يجب أن ندرك أن الرئيس بوتين، مستعد لأن يستمر في هذه الحرب لفترة طويلة ويشن هجمات جديدة».