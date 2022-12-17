ماسك يقول إنه سيعيد حسابات الصحفيين المعلقة على «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مالك موقع «تويتر» إيلون ماسك، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أنه سيعيد تشغيل حسابات عدد من الصحفيين الأميركيين كان قد علقها على شبكة التواصل الاجتماعي هذه، ما أثار استياءً كبيرًا.

وكتب الملياردير في تغريدة عبر «تويتر» «الناس تكلموا.. الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها»، وفق وكالات

ماسك.. عاصفة جدل

سبب الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك، المالك الجديد لـ «تويتر»، عاصفة بتعليقه حسابات عدد من الصحفيين الأميركيين، وبات يواجه تهديدات من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليه، ونددت الأمم المتحدة بشدة بالقرار معتبرة أنه يمثل «سابقة خطيرة».

وعُلقت حسابات نحو عشرة صحفيين أميركيين على «تويتر» بينهم عاملون في وسائل إعلام من بينها سي إن إن (دوني أوسوليفان) ونيويورك تايمز (راين ماك) وواشنطن بوست (درو هارويل) وكذلك صحفيون مستقلون، وكان بعضهم كتب تغريدات عن قرار اتخذه موقع «تويتر» الأربعاء بتعليق حساب يرصد تلقائيًا رحلات إيلون ماسك على متن طائرته الخاصة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، «نحن منزعجون جدًا للتعليق التعسفي لحسابات صحفيين على «تويتر»، يجب عدم إسكات أصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية إن القرار يمثل سابقة خطيرة في وقت يواجه الصحفيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية».

أما نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروف، فقالت إن «الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر مقلقة»، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل «يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية»، وأضافت «يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك»، مشيرة إلى أن «هناك خطوطًا حمرا وهناك عقوبات قريبًا».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة، أمس الجمعة، إن «حرية الصحافة يجب ألا يتم تشغيلها وتعليقها حسب الأهواء»، وأضافت «لهذا السبب لدينا مشكلة مع تويتر»، وفي تغريدة أخرى، قال الوزير الفرنسي للتحول الرقمي جان نويل بارو، إنه «صدم بالطريقة التي يدفع بها إيلون ماسك تويتر إلى الهوة»، مؤكدًا أن «حرية الصحافة هي أساس الديمقراطية، والمساس بأحد الأمرين يعني المساس بالآخر».

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان: «كفى تعسف المنصات، يجب أن تصبح إدارة هذه المنصات ديمقراطية قبل أن تخضع الديمقراطيات بالكامل لأهوائها».