وفاة الزعيم الشيوعي الفلبيني خوسيه ماريا سيسون عن 83 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحزب الشيوعي الفلبيني، اليوم السبت، وفاة خوسيه ماريا سيسون الذي أشعل شرارة واحدة من أطول حركات التمرد الماوية في العالم، عن 83 عامًا.

وتوفي الأستاذ الجامعي السابق في هولندا حيث كان يعيش منذ فشل مفاوضات السلام في 1987 عندما كان القتال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في ذروته، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الحزب الشيوعي الفلبيني في بيان إن «سيسون توفي حوالي الساعة 20,40 (بتوقيت الفلبين) بعد أسبوعين من النقاهة في مستشفى في أوتريخت»، دون تحديد سبب وفاته، وأضاف أن «البروليتاريا والشعب في الفلبين ينعون وفاة معلمهم ومرشدهم».

وكان سيسون سعى إلى إطاحة حكومة الفلبين لتأسيس نظام شيوعي ماوي ينهي «الإمبريالية الأميركية» في المستعمرة الأميركية السابقة.

الفلبين والحركة الشيوعية العالمية

وتطور الكفاح المسلح الذي بدأ في 1969 انطلاقًا من الحركة الشيوعية العالمية وتمكن من إيجاد أرض خصبة في الفلبين في ظل التفاوت الصارخ بين الأغنياء والفقراء، وتعززت الحركة المسلحة أيضًا في ظل الحكم الديكتاتوري لفرديناند ماركوس (1972-1986) عندما شل السلطة التشريعية وقام بتكميم أفواه الصحافة وتعذيب أو قتل آلاف المعارضين.

وفي أوج نشاطها في ثمانينيات القرن الماضي، كانت الحركة تضم نحو 26 ألف مقاتل وهو عدد لا يتجاوز حاليًا بضعة آلاف، ومنذ 1986، أجرت الحكومات الفلبينية المتعاقبة محادثات سلام مع الشيوعيين عبر جناحهم السياسي المتمركز في هولندا «الجبهة الوطنية الديمقراطية».

ومع تراجع قوة القتال، سعى قادة الحزب إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، ونظمت محادثات سلام على أمل إنهاء التمرد، لكن دوتيرتي أوقفها في 2017 ووصف الحزب بأنه «منظمة إرهابية» واتهمه بقتل رجال شرطة وجنود أثناء المحادثات.