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ارتفاع حصيلة قتلى الاضطرابات في بيرو إلى 18 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 ديسمبر 2022, 11:42 مساء
ارتفاع حصيلة قتلى الاضطرابات في بيرو إلى 18 شخصا
اشتباكات بين الشرطة وأنصار الرئيس السابق بيدرو كاستيو في عاصمةبيرو، ليما، 15ديسمبر 2022، (ا ف ب)
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ارتفعت حصيلة الاضطرابات التي تشهدها البيرو إلى 18 قتيلا، قضى عددٌ منهم برصاص الشرطة والجيش، في وقت لا يزال نحو خمسة آلاف سائح عالقين في منطقة ماتشو بيتشو حيث تقع قلعة الإنكا الشهيرة.

وقالت الرئيسة الجديدة دينا بولوارت خلال حفل أُقيم في الكلية العسكرية في ليما الجمعة آسف للأحداث المأسوية التي أودت بالعديد من المواطنين في مناطق مختلفة من البلاد، هذا يجب أن يتوقف»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «أريد أن أدعو مرة أخرى إلى الهدوء، دعونا نفكّر في عائلاتنا وأطفالنا وجميع البيروفيين الذين يحتاجون للعيش بسلام لمواصلة عملهم، ولتحريك الاقتصاد... من أجل المضي قدماً».

وصعد عدد القتلى منذ بداية التظاهرات في السابع من ديسمبر إلى 18 شخصاً، حسبما أعلنت وزيرة الصحة روزا غوتييريز الجمعة.

وفي السابع من ديسمبر، أمر الرئيس اليساري بيدرو كاستيو (53 عاماً) بحل البرلمان، الذي صوّت بعد وقت قليل من ذلك بغالبية كبيرة على إقالته بسبب «العجز الأخلاقي»، ثم اعتقل كاستيو، وقررت المحكمة العليا الخميس إبقاءه محتجزا.

وتطالب التظاهرات التي تواصلت الجمعة، خصوصاً في أريكويبا (جنوب) وهوانكايو (وسط) وكوزكو (جنوب شرق) وأياكوتشو (جنوب) وبونو (جنوب شرق حدود بوليفيا)، بحل البرلمان وإطلاق سراح الرئيس المخلوع.

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