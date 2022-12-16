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إيرانيون يضربون عن الطعام في ألمانيا تضامنا مع حركة الاحتجاج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 ديسمبر 2022, 09:15 مساء
إيرانيون يضربون عن الطعام في ألمانيا تضامنا مع حركة الاحتجاج
ايرانيون مضربون عن الطعام في خيمة امام قنصلية بلادهم في فرانكفورت دعما لحركة الاحتجاج، 16 ديسمبر 2022، (ا ف ب)
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وصل عدد من الإيرانيين الجمعة إلى اليوم الأخير من إضرابهم عن الطعام، بينما كانوا يقيمون في خيم خارج قنصلية بلادهم في فرانكفورت؛ دعما لحركة الاحتجاج التي تشهدها بلادهم.

وتشهد إيران احتجاجات منذ ثلاثة أشهر اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد، حسب وكالة «فرانس برس».

وقُتل مئات الأشخاص، كما اعتُقل الآلاف خلال هذه الاضطرابات التي وصفتها السلطات بـ«أعمال الشغب»، ما أثار غضباً في الخارج وتظاهرات تضامنية في العالم، بما في ذلك ألمانيا.

إضراب أمام القنصلية
وخارج القنصلية، أقامت مجموعة من المتظاهرين الإيرانيين في خيم في طقس الشتاء القارس لإظهار دعمهم لحركة الاحتجاج. ثم قرّر ثمانية منهم الإضراب عن الطعام واختاروا شرب الماء فقط. غير أنّ هؤلاء أعلنوا الجمعة أنهم سينهون تحرّكهم.

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وقال حسين زندي للوكالة الفرنسية، الذي ينفذ إضرابا عن الطعام منذ 13 يوما، «ما يدفعني هو قتل الشباب والنساء - والأولاد - وكل شخص يناضل سلمياً من أجل حريته»، مضيفا: «هدفي هو إغلاق هذه القنصلية».

وأضرب المعتصمون عن الطعام لفترات متفاوتة راوحت بين خمسة أيام و 24 يوما. وفي هذه الأثناء، نظّم مئات من الإيرانيين تظاهرة خارج القنصلية في فرانكفورت الجمعة، مرددين هتافات ورافعين لافتات كُتب عليها «يسقط الظالم».

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