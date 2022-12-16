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الأمم المتحدة تندد بـ«سابقة خطيرة» بعد تعليق حسابات صحفيين على «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 ديسمبر 2022, 08:51 مساء
الأمم المتحدة تندد بـ«سابقة خطيرة» بعد تعليق حسابات صحفيين على «تويتر»
شعار هيئة الأمم المتحدة. (الإنترنت)
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نددت الأمم المتحدة بشدة اليوم الجمعة بتعليق مالك منصة تويتر إيلون ماسك العديد من حسابات الصحفيين الأميركيين، معتبرة أن القرار يمثّل «سابقة خطيرة».

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش «نحن منزعجون جدا للتعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر. يجب عدم إسكات اصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف إن القرار يمثّل «سابقة خطيرة في وقت يواجه الصحفيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية وحتى أسوأ» من ذلك.

قلق المفوضية الأوروبية
وفي وقت سابق، عبرت المفوضية الأوروبية عن «قلقها» بعد تعليق حسابات صحفيين على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، مهددة مالكها الجديد إيلون ماسك بفرض «عقوبات قريبًا».

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا، إن «الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر مقلقة»، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل، «يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية».

 وأضافت «يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك»، مشيرة إلى أن «هناك خطوطا حمر وهناك عقوبات قريبًا».

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