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الاتحاد الأوروبي يندد بـ «إرهاب الكرملين الأعمى»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 ديسمبر 2022, 07:10 مساء
الاتحاد الأوروبي يندد بـ «إرهاب الكرملين الأعمى»
أعلام الاتحاد الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، بما أسماه «إرهاب الكرملين الأعمى» إثر القصف الروسي الكثيف لأوكرانيا، متحدثًا عن ارتكاب جرائم حرب.

وقال بوريل في بيان إن «هذه الهجمات الوحشية وغير الإنسانية تهدف إلى مفاقمة المعاناة الإنسانية وحرمان السكان الأوكرانيين، ولكن أيضًا المستشفيات وخدمات الطوارئ وخدمات أخرى أساسية، من الكهرباء والتدفئة، إنها همجية وتشكل جرائم حرب»، وفق وكالة «فرانس برس».

قصف أوكراني على لوغانسك
جاء ذلك في حين أدى قصف أوكراني على منطقة لوغانسك (شرق أوكرانيا)، التي تسيطر عليها روسيا، إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح 23 آخرين، حسبما ذكرت السلطات الروسية المسيطرة على المنطقة.

وقال الحاكم المعين من روسيا ليونيد باسيتشنيك، «في ساعة مبكرة من صباح اليوم تعرضت بلدة ستاخانوف وقرية لانتراتوفكا مجددًا لقصف مدفعي من جانب قوميين.. قضى ثمانية أشخاص وجرح 23 آخرون من مواطنينا».

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