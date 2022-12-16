ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا الشهر الماضي إلى 602

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال، الذي ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية الشهر الماضي لتصل إلى 602، حسبما أعلن مسؤول في الإدارة المحلية الجمعة، وذلك بعد أن تحققت السلطات من الخسائر البشرية غير المسجلة في بلدة سيانجور التي أصيبت بأسوأ الأضرار.

وقال الناطق باسم الإدارة المحلية لبلدة سيانجور «إذا توفي أحد الأشخاص، غالبًا ما يقوم الأهالي في سيانجور بدفنه على الفور.. وبسبب حالة الذعر فإن الذين قضوا، دفنهم أقاربهم على الفور من دون إبلاغ وكالة الصحة المحلية»، موضحًا بذلك أسباب ارتفاع عدد الضحايا من 334 وفق التقارير السابقة، إلى 602، بحسب وكالة «فرانس برس».