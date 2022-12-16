الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بـ«عقوبات» بعد تعليقه حسابات صحفيين على تويتر

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت المفوضية الأوروبية، الجمعة، عن «قلقها» بعد تعليق حسابات صحفيين على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، مهددة مالكها الجديد إيلون ماسك بفرض «عقوبات قريبًا».

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا، إن «الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر مقلقة»، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل، «يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك»، مشيرة إلى أن «هناك خطوطا حمر وهناك عقوبات قريبًا».