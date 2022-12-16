كوريا الشمالية تختبر محركا يعمل بالوقود الصلب «بقوة دفع كبيرة»

القاهرة - بوابة الوسط

اختبرت كوريا الشمالية بنجاح «محركا يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة»، بهدف تطوير سلاح جديد على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأجري الاختبار بإشراف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، «وقد وفر ضمانة علمية وتكنولوجية لتطوير نوع جديد من السلاح الاستراتيجي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأظهرت لقطات للتجربة الناجحة، التي أجريت في قاعدة سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية في تونغشانغ-ري في شمال غرب البلاد، الزعيم الكوري الشمالي يراقب عملية الإطلاق الثابتة للمحرك، الذي نفث ألسنة نار صفراء قوية.

تعزيز الترسانة العسكرية

ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، تواصل بيونغ يانغ تعزيز ترسانتها العسكرية، مع صواريخ بالستية عابرة للقارات خصوصا.

وكل هذه الأسلحة حتى الآن تعمل بوقود الصواريخ السائل، لكن كيم جونغ أون جعل من المحركات العاملة بالوقود الصلب، أولوية استراتيجية من أجل إنتاج صواريخ أكثر تطورا.

فاستخدام الصواريخ العاملة بالوقود، أصعب وتحضيرها يحتاج إلى وقت أكبر على ما يفيد محللون..

الترسانة الكورية الشمالية ستكون «أكثر خطورة»

وهذه الصواريخ أبطأ، ويمكن للعدو رصدها بسهولة أكبر وتدميرها، في المقابل تكون الصواريخ العاملة بالوقود الصلب «أكثر قدرة على المناورة ويمكن إطلاقها بسرعة أكبر وإخفاؤها»، على ما يؤكد إريك أيسلي، الأستاذ في جامعة ايهوا في سيول، موضحا أن اعتماد هذه التكنولوجيا الجديدة سيجعل الترسانة الكورية الشمالية «أكثر خطورة».

ويشكل اختبار المحرك مرحلة أولى فقط، ومن الصعب معرفة إلى أين وصلت بيونغ يانغ على طريق تطوير صاروخ كهذا.

وقال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، جوزف ديمبسي، لوكالة «فرانس برس»، «من الصعب تقييم قدرة الدفع التي تم تحقيقها».

السلاح النووي «لا رجوع عنه»

وقال كيم جونغ أون، خلال السنة الحالية، إن اعتماد كوريا الشمالية السلاح النووي «لا رجوع عنه»، وأعرب عن عزمه امتلاك أقوى ترسانة نووية في العالم.

وستكون الصواريخ البالستية العابرة للقارات العاملة بالوقود الصلب، والتي تطلق من البحر أو اليابسة جزءا من هذه الترسانة.

وأجرت بيونغ يانغ خلال العام الحالي، سلسلة غير مسبوقة من التجارب العسكرية، من بينها إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات في نوفمبر، هو الأكثر تطورا حتى الآن.

وتنبه سيول وواشنطن، منذ أشهر من إمكان أن تجري كوريا الشمالية، تجربة نووية جديدة ستكون إن حصلت، السابعة في تاريخها.