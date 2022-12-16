الكونغرس الأميركي يتجنّب شلل الإدارات الفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط

أقرّ الكونغرس الأميركي الخميس، مشروع قانون يمدّد أسبوعاً العمل بالميزانية الحالية، للحيلولة دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية، و«إغلاق» عدد من مؤسّساتها.

والنصّ الذي لا يزال بحاجة، لتوقيع الرئيس جو بايدن، لكي يصبح قانوناً نافذاً، أقرّه مجلس النواب الأربعاء قبل أن يحصل في مجلس الشيوخ الخميس على تأييد 71 سناتوراً مقابل 19 صوّتوا ضدّه، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبذلك يكون الكونغرس منح نفسه أسبوعاً إضافيا لكي يتوصّل أعضاؤه من كلا الحزبين، إلى اتّفاق على ميزانية 2023.

- الكونغرس الأميركي يسابق الوقت لتجنب شلل الإدارات الفدرالية

وينتهي العمل بالميزانية الحالية ليل الجمعة، ما يعني أنّ المؤسّسات الفدرالية في الولايات المتّحدة، مهدّدة بتعليق أعمالها بعد هذا التاريخ، إذا لم يمدّد العمل بالميزانية الحالية.

بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين

ولو لم يبادر الكونغرس لهذا الإجراء، لانقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية، ولأصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة «إغلاق»، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.

وفي ظلّ عدم تمكّن الحزبين في الكونغرس من الاتّفاق على مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2023، ودنوّ أجل انتهاء العمل بميزانية 2022، كان الحلّ المؤقت بتمديد العمل بالميزانية الحالية أسبوعاً ريثما يذلّل الحزبان خلافاتهما.

ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق بالموازنة.

وعلى الرّغم من الانقسامات الحزبية القوية في الكابيتول، فإنّ غالبية البرلمانيين من كلا المعسكرين لا يريدون الوصول إلى «الإغلاق»، لما في ذلك من تداعيات على الكثير من جوانب الحياة، لا سيّما قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

ويأمل الكونغرس إقرار الميزانية بحلول 23 الجاري، كي لا يضطر البرلمانيون إلى قطع عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة للعودة إلى واشنطن لإنجاز هذه المهمة.