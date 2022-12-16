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ثمانية قتلى وعشرات المفقودين في انهيار أرضي بماليزيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 ديسمبر 2022, 09:23 صباحا
ثمانية قتلى وعشرات المفقودين في انهيار أرضي بماليزيا
فيضنات في كوالالمبور، 19 ديسمبر 2021. (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الماليزية، أنّ ثمانية أشخاص على الأقلّ، لقوا مصرعهم في انهيار أرضي وقع صباح الجمعة بموقع تخييم قرب العاصمة كوالالمبور، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن عشرات آخرين، لا يزالون في عداد المفقودين.

كما أسفر الانهيار الأرضي، الذي وقع بالقرب من بلدة باتانغ كالي، المجاورة للعاصمة عن سقوط سبعة جرحى، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في تغريدة على «تويتر».

ويقع على مقربة من باتانغ كالي منتجع كازينو جبلي، بحسب وكالة «فرانس برس».

والانهيارات الأرضية شائعة في ماليزيا، بعد الأمطار الغزيرة التي تهطل عموماً في نهاية كل عام، لكنّ باتانغ كالي، لم تسجّل هطول أمطار غزيرة ليل الخميس-الجمعة.

قوانين صارمة للبناء على سفوح التلال
وفرضت الحكومة الماليزية قوانين صارمة، في ما يتعلّق بالبناء على سفوح التلال، لكنّ الانهيارات الأرضية تتواصل في هذا البلد بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وفي مارس الماضي، قضى أربعة أشخاص بعد أن طمر انهيار أرضي منازلهم في إحدى ضواحي كوالالمبور.

وفي 1993، تسبّب انهيار طيني عملاق في كارثة أوقعت 48 قتيلاً، بعدما نجم عن هطول أمطار غزيرة بسقوط مبنى سكني من 12 طابقاً،.

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